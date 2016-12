Los 10 jugadores que podrían dejar a Marc Gasol sin All-Star

Con casi dos meses de temporada a nuestras espaldas, a poco más de dos meses de que se dispute el All-Star Game 2017 en Nueva Orleans y a solo unos días de que se pueda empezar a votar a los titulares, analizamos las opciones de un Marc Gasol que busca su tercer partido de las estrellas.

Con el sistema actual de votación, los aficionados eligen a dos 'guards' (bases y escoltas) y a tres 'forwards' (categoría que en este caso incluye a los pívots además de aleros y ala-pívots), por lo que el mediano de los Gasol tendrá que competir por un puesto en el quinteto con estrellas que van desde Kevin Durant a DeMarcus Cousins, pasando por Anthony Davis o Kawhi Leonard.

Además de los tres titulares, los entrenadores eligen después a otros tres 'forwards' que podrían ser hasta cinco si sumamos las dos Wildcards.

Pero, con la cantidad 'guards' que hay en el Oeste, el total de hombres grandes se podría quedar en seis, lo que complicaría mucho la participación de Marc si los Grizzlies no llegan con un gran récord. Estos son sus principales rivales a día de hoy.

Kevin Durant (Warriors)

Rookie del Año, siete veces All-Star, seis veces All-NBA, MVP 2013-14... El '35' de los Warriors es un fijo en el Partido de las Estrellas y parece imposible que con el récord de los de Oakland (el mejor de la NBA) y sus números (25,5 puntos, 8,4 rebotes, 4,7 asistencias, 1,7 tapones, tirando mejor que nunca...) se quede fuera del quinteto titular. Siempre favorito de la afición, aunque con su fichaje por los Warriors...

Draymond Green (Warriors)

Jugó su primer All-Star la temporada pasada y debería repetir. Es el ancla de los Warriors y ya apunta a Mejor Defensor del Año. Promedia 10,8 puntos, 8,5 rebotes, 7,1 asistencias y 2,3 robos. Quizás difícil que entre por voto popular, pero los entrenadores no le fallarán.

Kawhi Leonard (Spurs)

El mejor jugador de un equipo que llegará a febrero, salvo sorpresa mayúscula, con el segundo mejor récord de la competición. No hay duda de que jugará su segundo All-Star. Promedia 24,5 puntos, la mejor marca de su carrera.

Blake Griffin (Clippers)

Los Clippers se aferran al tercer escalón del Oeste y Griffin ha sido un fijo del Partido de las Estrellas desde su temporada de novato. El año pasado faltó por lesión, pero parece tiene muchísimas opciones de regresar esta temporada. Promedia 21 puntos, 8,9 rebotes y 4,6 asistencias.

DeAndre Jordan (Clippers)

Quizás uno de los que menos opciones tienen de esta lista. No porque sea menos importante en su equipo (es clave), sino porque su año es parecido a los anteriores (el mismo de siempre) y nunca hasta ahora ha sido All-Star. Hay tanto talento en el Oeste... Sus números: 11,7 puntos, 12,9 rebotes.

DeMarcus Cousins (Kings)

Ha sido All-Star los dos últimos años con su equipo en negativo y ahora está anotando más que nunca (su equipo está 10-16). Sus más de 28 puntos y más de 10 rebotes le podrían llevar a su tercer Partido de las Estrellas consecutivo. Un fijo para casi todos.

Anthony Davis (Pelicans)

No hay duda de que, independientemente del récord con el que llegue su equipo (9-19 ahora mismo), Anthony Davis será All-Star por cuarto año consecutivo. Un fijo desde 2014 que, además, está haciendo la mejor temporada de su corta carrera: 30,2 puntos, 11,2 rebotes y 2,8 tapones. Si todo va normal, jugará su cuarto Partido de las Estrellas antes de cumplir los 24 años.

Gordon Hayward (Jazz)

Llegamos a la zona de la tabla en la que mucho puede depender del récord del equipo. Seguramente, ninguno de aquí para abajo está por delante de Marc ahora mismo, pero todos tendrán opciones. Hayward, el primero. Nunca ha sido All-Star, pero no cabe duda de que está jugando como tal: 22,5 puntos, 6,3 rebotes y 3,8 asistencias para el líder de unos Jazz que van para arriba pese a las lesiones (17-10). Tendrá que esperar seguro a la decisión de los entrenadores.

Karl-Anthony Towns (Wolves)

Es un jugador especial, de eso no hay duda. Y será muchísimas veces All-Star en su carrera. Pero... Pero la realidad es que el récord de los Wolves podría penalizarle demasiado. Ahora mismo, el 7-18 de los suyos podría pesar más que sus 21,4 puntos y 10,8 rebotes. Podría...

LaMarcus Aldridge (Spurs)

Cartel de superestrella y uno de los mejores equipos de la competición podrían ser suficientes para darle al ex de Portland su sexto Partido de las Estrellas consecutivo. No anotaba tan poco (16,3 puntos) desde su año de rookie, pero no deja de ser el segundo mejor jugador del equipo con el segundo mejor récord de la NBA. ¿Y Pau Gasol? Sus 12,1 puntos (la peor marca de su carrera) y 7,6 rebotes parecen poco que enseñar en comparación con el resto de tarjetas. Repito, parecen...

Otros nombres

Además de los 10 mencionados y el propio Marc Gasol (19,8 puntos, 6,3 rebotes, 4,1 asistencias y 43% en los triples), podría entrar alguna sorpresa gracias al voto popular (el año pasado no estuvo lejos el georgiano Zaza Pachulia) o algún extraño a los titulares de la prensa como el francés Rudy Gobert, que está cuajando su mejor temporada. Aunque estos dos últimos casos son mucho menos probables.