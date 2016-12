Bartzokas: "Puedo parecer exigente pero espero más de mis jugadores"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha señalado este viernes que aunque pueda parecer "exigente" espera más de sus jugadores que lo visto esta noche en la importante victoria ante el EA7 Emporio Armani Milan (89-75), y ha recalcado que deben seguir intentando adoptar la mentalidad correcta para ganar en el Palau Blaugrana y lejos de casa, donde siguen con una racha de tres derrotas consecutivas.

"No fue nuestro mejor partido. Puedo parecer exigente con mis jugadores, pero espero más de ellos. Empezamos con algunos de ellos lesionados, ahora es momento de dar un paso adelante y que todos den todo en cada partido. Para mí no fue nuestro mejor partido, tuvimos 30 asistentes, un récord en Euroliga creo. Claro que estoy contento y satisfecho, pero creo que podemos jugar mucho mejor que hoy", manifestó en rueda de prensa.

De todos modos celebró haber ganado "un partido muy importante". "Es el último antes de Navidad y tras tres derrotas consecutivas en Euroliga. Hemos estado sólidos, juntos, fieles al estilo, y muestra de ellos son las 30 asistencias, quisimos mover la pelota. Mejoramos en el rebote y tuvimos más, así era muy difícil que perdiéramos el partido", reconoció.

"Cuando juegas en el Barça tienes presión, todo el mundo espera que ganes donde vayas. Pero esta Euroliga es muy diferente, impredecible. Puedes ver a equipos perder en casa y dos días después ganar fuera. Lo que realmente importa es tener constancia. Algunas victorias como la de hoy coges confianza, muy importante para nosotros, porque estaba cuestionada los últimos días", se sinceró.

Bartzokas dejó claro, no obstante, que por mucha ventaja que puedan sacar del Palau Blaugrana deben ganar fuera. "Claro que en el Palau tenemos ventaja, pero tenemos que ganar algún partido fuera. En los partidos ante Efes y Baskonia fuimos competitivos pero perdimos, y tuvimos la oportunidad de ganar. Fue una decisión al final lo que provocó el resultado final. Cada partido es importante", recalcó.

Tampoco está de acuerdo con el hecho de estar obligados a ganar cada partido, por mucho que sea el objetivo. "Entiendo a todo el mundo, pero tenemos muchos problemas en el equipo y esperan que ganemos cada partido. Nos ha costado llegar hasta aquí, nos han pasado muchas cosas y creo que con los jugadores en forma tendríamos un récord mucho mejor en esta Euroliga. Y aún así perdimos dos partidos en la última decisión", recordó sobre los duelos contra Efes y Baskonia.

"Debemos jugar con ambición, las expectativas son muy altas. En cada partido debemos mejorar, y mantener nuestra mentalidad. Pero las mejoras se consiguen en los entrenamientos, intento implantar mi filosofía porque hay jugadores que juegan distinto pero necesitan tiempo, y tenemos pocos entrenamientos", lamentó.

En este sentido, aseguró que allí donde ha trabajado ha intentando imponer su mentalidad. "Hay que jugar fuerte en defensa y con un juego no egoísta en ataque. Tenemos jugadores importantes, pero si quieres lograr títulos y grandes victorias y ser competitivo en cada partido no puedes ser egoísta y no jugar duro en defensa, a no ser que tengas un talento increíble. Debemos tener a todo el mundo implicado, no quiero cortar el instinto de mis jugadores pero a algunos les está costando y dudan, a veces", concluyó.