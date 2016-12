'Musho Betis': triunfo histórico ante un mal Real Madrid

El Real Madrid de baloncesto trasladó su debilidad como visitante en la Euroliga a la Liga Endesa y encajó su segunda derrota en el campeonato tras perder por 86-85 en la pista del Real Betis Energía Plus, en el inicio de una decimotercera jornada que dejó también las victorias del Herbalife Gran Canaria, MoraBanc Andorra e ICL Manresa ante el Baskonia, Unicaja y Movistar Estudiantes, respectivamente.

En un abarrotado Municipal de San Pablo, donde el Real Madrid no perdía desde la temporada 2003/04, el líder no estuvo fino ante un batallador Real Betis Energía Plus, que no se rindió nunca y que sacó premio a su valentía para imponerse por 86-85 y llevarse su quinta victoria del año.

Los de Pablo Laso, flojos como visitantes en la Euroliga, ofrecieron esta cara ante los de Zan Tabak, en un partido en el que casi siempre fueron por delante, pero que no terminaron de 'matar' en ningún momento, permitiendo que los locales nunca renunciasen al triunfo.

Bajo el liderazgo de un gran Sergi Llull, autor de 16 puntos en la primera mitad, el Real Madrid logró dominar (41-46), pero el Real Betis salió decidido en la segunda a pelear por todo. Sin embargo, cada vez que se acercaba en el marcador, recibía la respuesta madridista y el marcador reflejaba un 60-69 de cara al último cuarto.

El líder no consiguió mantener lejos a los de Zan Tabak y la fe y brega de estos terminó por tener recompensa. Los béticos se pusieron por delante en los segundos finales y a Trigueros no le tembló la mano desde los tiros libres para poner un 86-85 con 15 segundos y que defendieron con uñas y dientes en el último mal ataque de los de Laso. Trent Lockett (16 puntos, 23 de valoración) fue el mejor verdiblanco.

El otro equipo de Euroliga, el Baskonia, tampoco ganó tras caer en el Gran Canaria Arena ante el Herbalife Gran Canaria claramente por 74-61, en un encuentro decidido por la mala puesta en escena de los de Sito Alonso y que permite a los locales a afianzar sus opciones coperas.

El conjunto vitoriano no 'apareció' en la pista insular hasta después del descanso. Hasta entonces, los de Luis Casimiro le habían desarbolado plenamente, con una salida demoledora (15-1) ante la que su rival ya no encontró respuesta.

El Baskonia se quedó en 24 puntos en los primeros 20 minutos y la desventaja no auguraba nada buen (40-24), pero los baskonistas ya se han acostumbrado en otros encuentros a remontadas y se afanaron en hacerlo tras el paso por vestuarios.

El equipo de Sito Alonso apretó atrás e incomodó a los locales, que vieron como su renta disminuía, pero aún tuvieron fuerzas para mantener a raya a su rival, cuyo último coletazo llegó con un triple de Shane Larkin a falta de cuatro minutos (63-57). Ahí, volvió la peor versión baskonista y el triunfo se quedó en la Isla.

MORABANC MANTIENE INTACTO SU FORTIN, MANRESA GANA EN EL ULTIMO SUSPIRO

Además, el MoraBanc Andorra mantiene sus opciones de jugar por primera vez en su historia la Copa del Rey después de mantener su condición de invicto en su pabellón al derrotar por 92-87 al Unicaja en un emocionante partido.

El equipo del Principado sumó su octava victoria y alcanzó en la clasificación al malagueño tras otro partido sólido y en el que supo mantener la calma en los compases decisivos tras una gran segunda parte donde remontó la desventaja de la primera.

Y es que los de Joan Plaza dominaron los primeros diez minutos y abrieron una cómoda diferencia (36-47), pero los de Joan Peñarroya reaccionaron con un gran tercer cuarto para meterse de nuevo en el choque.

MoraBanc recuperó la iniciativa en el marcador y se escapó 76-70 en los minutos finales, pero dos triples de Nedovic lo igualaron todo y un '3+1' de Alberto Díez puso arriba a los visitantes (79-80) antes de el equipo andorrano apretase los dientes y dejase su fortín intacto bajo el liderazgo de Giorgi Shermadini (16 puntos y 10 rebotes) y Thomas Schreiner (19 puntos desde el banquillo).

Finalmente, el Movistar Estudiantes se ahogó en la orilla y cayó derrotado por un ajustado 78-75 en la pista del colista, un ICL Manresa, que sumó su segunda victoria del año gracias a una acción casi sobre la bocina de Michael Machado.

El equipo catalán no podía fallar y tuvo la victoria en su mano tras firmar un gran tercer cuarto, saldado con un 27-16 y con 16-2 de parcial que cambió el signo del partido. Los estudiantiles pasaron de dominar (41-47) a ser dominado y tener el partido cuesta arriba.

La derrota parecía clara a falta de 2:49, con los locales firmes (74-61), pero entonces llegó la reacción visitante que de la mano de Edwin Jackson (21 puntos) y Omar Cook (18) empató el partido a 75. Quedaban 15 segundos y Machado anotó y recibió falta para dejar ya sin margen y sin victoria a los de Salva Maldonado. En el equipo de Ibon Navarro sobresalió Markan Cakarun con 19 puntos y 7 rebotes.

--RESULTADOS.

-Martes.