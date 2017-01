Ricky Rubio brilla en la victoria de los Wolves y Abrines le gana el duelo a Mirotic

El base español Ricky Rubio brilló en la victoria de Minnesota Timberwolves sobre Dallas Mavericks (101-92), mientras que Alex Abrines y sus Oklahoma City Thunder vencieron a los Chicago Bulls de Nikola Mirotic (94-109) y Willy Hernangómez cosechó su octava derrota consecutiva ante New Orleans Pelicans (96-110).

El de El Masnou hizo uno de sus mejores partidos del curso firmando un 'doble-doble' con 13 puntos (3/7 tiros de dos y 0/2 en triples) y 15 asistencias, además de los 5 rebotes y 5 robos que logró. Junto a Karl Anthony Towns (34 puntos, 11 rebotes), lideraron a los Wolves en el duelo ante Phoenix Suns, dos de los tres equipos que se reparten la cola de la Conferencia Oeste, y les sitúa con un 12-26 y decimoterceros.

Los Wolves ganaron después de siete derrotas seguidas frente a los Mavericks con un arranque espectacular que puso el 33-19 en el primer cuarto y el 44-23 más adelante con un Karl-Anthony Towns en estado de gracia. El marcador se redujo hasta el 81-77, pero el catalán tomé las riendas del equipo con dos canastas consecutivas y encaminó de nuevo a los suyos anotando 9 puntos en el último cuarto y cosechó su decimosexto '4x5' (al menos 5 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 5 robos o tapones) en la NBA, algo que nadie más ha conseguido. En el duelo español de la noche en el United Center, Chicago Bulls sucumbió, después de tres victorias seguidas, ante Oklahoma City Thunder, con un gran partido del tridente Steve Adams-Russell Westbrook-Enes Kanter (todos por encima de los 20 puntos) en el que los Bulls notaron el mal estado por enfermedad de Jimmy Butler, que anotó un punto en 29 minutos antes de retirarse en el tercer cuarto.

El pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic tuvo una actuación discreta anotando 3 puntos (0/0 en tiros de dos y 1/4 en triples) en los 16 minutos que estuvo en pista y los 22 puntos de Dywane Wade no fueron suficientes para frenar a unos Thunder que les pasaron por encima. Westbrook lideró una vez más a los suyos con un nuevo 'doble-doble' (21 puntos, 14 asistencias) y estuvo acompañado por Steve Adams (22 puntos, 5 rebotes) y Enes Kanter (20 puntos, 11 rebotes), en una buena noche para Alex Abrines, que aportó 7 puntos (2/3 tiros de dos, 1/3 en triples) en los casi 20 minutos que estuvo en pista. Por otro lado, el también 'rookie' Willy Hernangómez y sus New York Knicks cedieron en el Madison Square Center esta vez ante New Orleans Pelicans, lo que supone un balance de 2-8 en los últimos diez partidos. El partido se vio marcado por la ausencia de Derrick Rose, que no se presentó al partido, y por la expulsión de Carmelo Anthony al final del tercer cuarto por protestar dos faltas cuando los de la 0Gran Manzana0 ya perdían 63-82, y por una falta fea de Kyle O'Quinn a Anthony Davis que envió al ala-pívot contra la grada. En ausencia de Rose, Brandon Jennings cogió los mandos de los Knicks y aportó 20 puntos y 4 asistencias, junto con Carmelo Anthony que llavaba 18 puntos antes de su expulsión, que no pudieron hacer nada frente a los 40 puntos, 18 rebotes de Anthony Davis en los 29 minutos que estuvo en la cancha. Los Knicks se quedan undécimos de la Conferencia Este con un 17-21 y solo por delante de Orlando Magic, Philadelphia Sixers, Miami Heat y Brooklyn Nets. --ESTADISTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.

RICKY RUBIO: 13 puntos, 15 asistencias, 5 rebotes y 5 robos. ALEX ABRINES: 7 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón. NIKOLA MIROTIC: 3 puntos, 1 rebote y 1 robo. WILLY HERNANGOMEZ: 6 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.