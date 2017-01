Pau Gasol: "Mi deseo es estar en el Eurobasket"

El jugador de San Antonio Spurs y la selección española, Pau Gasol, ha afirmado que su "deseo" es disputar el Eurobasket de 2017 porque su "ilusión" de jugar con la absoluta es "muy grande" y así lo viene demostrando durante "mucho años", pero que esto dependerá de cómo termine la temporada en la NBA.

"En principio, es mi deseo (estar en el Eurobasket). Mi ilusión de jugar con la selección es muy grande y así lo vengo demostrando durante muchos años, pero ahora intento ser más cerebral por el momento que estoy de mi carrera, ni más ni menos", dijo Gasol en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena SER recogidas por Europa Press.

Además, señaló que aún no ha tomado la decisión definitiva de dejar la selección porque "hasta el momento" no lo siente así y remarcó que su participación en el europeo dependerá de cómo esté cuando termine la liga estadounidense. "La carga de partidos pueden pasar factura y los descansos son cada vez más importantes para mí. Espero que con San Antonio lleguemos lo más lejos posibles y de ser así acabaríamos a mediados o a finales de julio, por lo que la decisión no será fácil", agregó.

De este modo, el mayor de los Gasol explicó que su entrenador, Gregg Popovich, "sabe manejar muy bien los descansos", lo que permite al jugador que se recupere más pronto. "Hay equipos que no tienen ese privilegio y en este punto de mi carrera me viene como anillo al dedo", indicó.

Finalmente, a sus 36 años -cumple 37 en julio-, Pau comentó que no sabe cuando pondrá fin a su carrera deportiva y destacó que esto tendrá que ver mucho el aspecto psicológico. "La cabeza tiene mucho que ver. Ahora hay que invertir más tiempo en el cuerpo, descansar bien... Si tu cabeza está metida al cien por cien te ayudará a que prolongues tu carrera y si no lo está tu cuerpo lo sufrirá", sentenció.