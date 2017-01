Ricky Rubio iguala su re récord de asistencias de los Wolves y Abrines le gana el duelo a Marc

El base español Ricky Rubio ha conseguido igualar su propio récord de asistencias de la franquicia (17) en la victoria de los Minnesota Timberwolves sobre Houston Rockets (119-105), mientras que Alex Abrines ha ganado a los Grizzlies de Marc Gasol (103-95) y Willy Herngómez ha sucumbido en el otro duelo español de la noche ante los Sixers de Sergio Rodríguez (98-97). El Target Center vivió una gran noche con la victoria de los Wolves ante los Rockets de James Harden, que volvió a cosechar otro 'doble-doble' gracias a 33 puntos y 12 asistencias, acompañado de Trevor Ariza (16 puntos) y Ryan Anderson (18 puntos) y rompió la racha de las nueve victorias consecutivas de los de Mike D'Antoni. Ricky Rubio volvió a estar de récord y dio un recital de pases repartiendo 17 asistencias, siendo la quinta vez que lo consigue con los Wolves. Además, aportó 10 puntos y 3 rebotes que sirvieron para acompañar la gran actuación de Andrew Wiggins (28 puntos) y el 'doble-doble' de Karl Anthony Towns (23 puntos, 18 rebotes) y ganar sin Zach LaVine, baja por una contusión en la cadera. El inicio del último cuarto 'mató' a unos Rockets que recibieron ocho canastas locales consecutivas alejándoles de la victoria y dándoles a los Wolves dos victorias seguidas, por segunda vez en esta temporada, que les coloca con un balance de 13-26 en el Oeste. En uno de los duelos españoles de la noche, Alex Abrines, sus Oklahoma City Thunder y el decimoctavo 'triple-doble' de Russell Westbrook se impusieron a los Memphis Grizzlies de Marc Gasol en el Chesapeake Energy Arena para ponerlos sextos de la Conferencia Oeste, justo por delante de su rival. Los Thunder consiguieron su victoria número 24 de la temporada, lo que en la Conferencia Este supondría ir terceros pero en la combativa Oeste les pone sextos. Wetsbrook volvió a dar una lección con 24 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias, acompañado por el 'doble-doble' de Enes Kanter (19 puntos, 13 rebotes). Abrines aportó 6 puntos (2/3 en triples) en los casi 17 minutos que estuvo en pista. Mientras, Marc Gasol no estuvo en sus mejores números con los Grizzlies y anotó 9 puntos, capturó 7 rebotes, repartió 7 asistencias y robó 2 balones en los 36 minutos que estuvo en pista y que junto a los 22 puntos de Mike Conley fueron insuficientes para llevarse la victoria de Oklahoma. EL 'CHACHO' SUPERA A WILLY POR LA MINIMA El otro duelo español de la noche enfrentó a los New York Knicks contra Philadelphia Sixers en el Wells Fargo Center, con victoria para los locales por la mínima y con una canasta de T.J. McConnell en el último segundo (98-97) que deja a los la de 'Gran Manzana' con ocho derrotas en los últimos nueve partidos. Una noche más, el 'rookie' de los Sixers Joel Embiid guió a los suyos hacia una nueva victoria con un 'doble-doble' (21 puntos, 14 rebotes) en una actuación discreta del internacional español Sergio Rodríguez que aportó 2 puntos (1/4 tiros de dos, 0/3 en triples), repartió 4 asistencias y capturó un rebote en los casi 17 minutos que estuvo en pista. La vuelta de Derick Rose a los Knicks no se vió recompensada a pesar de la gran actuación del base norteamericano (25 puntos, 11/16 en tiros de dos) ni a la de Carmelo Anthony (28 puntos). Willy Hernangómez estuvo casi 3 minutos en pista pero no pudo aportar a sus estadísticas personales. Además, los Orlando Magics de Serge Ibaka, lesionado de su hombro derecho, cedieron en el Staples Center ante Los Angeles Clippers (105-96) bajo el dominio interior de DeAndre Jordan (10 puntos, 20 rebotes). --ESTADISTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES. RICKY RUBIO: 10 puntos, 17 asistencias, 3 rebotes y 1 robo.

MARC GASOL: 9 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 2 robos. ALEX ABRINES: 6 puntos. SERGIO RODRIGUEZ: 2 puntos, 1 rebote y 4 asistencias.