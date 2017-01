Crónica del Iberostar Tenerife - FC Barcelona Lassa, 71-60

El Iberostar Tenerife doblegó (71-60) este domingo al FC Barcelona Lassa en el cierre de la primera vuelta de la Liga Endesa, la primera victoria de su historia sobre el cuadro culé para estar en el bombo de cabezas de serie en la Copa del Rey, con una defensa y concentración impecable en especial en el segundo tiempo, haciendo aflorar las dudas del cuadro culé.

El cuadro canario se comió al catalán en una exhibición de la que apunta a la mejor temporada de su historia. De momento, tercero clasificado tras 17 jornadas, el Iberostar defendió su condición de cabeza de serie de cara al sorteo de este lunes de la Copa de Vitoria del 16 al 19 de febrero. Por su parte, el Barça evidenció su año irregular, pobre a domicilio, cayendo a la cuarta plaza de la tabla.

Los de Georgios Bartzokas mostraron su calidad en el segundo cuarto (6-18), pero también evidenciaron el curso de altibajos que atraviesan incapaces de reaccionar a la irrupción de Georgios Bogris en el tercer cuarto. El jugador griego enchufó a su equipo y a todo el Pabellón Insular Santiago Martín. El Iberostar afianzó un pequeño colchón que no hizo sino crecer ante un impotente Barça. Los puntos de Doellman (11) y los buenos minutos del díscolo Dorsey y Vezenkov fueron lo más destacado de los azulgrana durante el primer tiempo. Tras un frío arranque, el Barça logró dar la vuelta al marcador frenando el ímpetu local. Sin embargo, tras el descanso volvió a la carga el equipo de Txus Vidorreta. Bogris, el mejor del partido con 16 puntos, 11 rebotes y 24 de valoración, tiró de los locales en un parcial más físico, que no supo igualar en intensidad ni acierto el Barcelona. Sin noticias de Rice, Bartzokas dio galones a un Renfroe lejos de hacer milagros. El cuadro visitante no encontró soluciones a un partido cuesta arriba. Ni Juan Carlos Navarro, ni Claver, ni Oleson, nadie acudió al rescate de un equipo que volvió a hacer aguas. El Tenerife no bajó el pistón, firmando un tramo final para enmarcar, como lo que va de su temporada. Los canarios logran su mejor balance y posición, tercera, con el actual formato liguero tras la primera vuelta (12-4). FICHA TECNICA.

--RESULTADO: IBEROSTAR TENERIFE, 71 - BARCELONA LASSA, 60. --EQUIPOS: IBEROSTAR TENERIFE: San Miguel (6), Doornekamp (13), Grigonis (-), Bogris (16) y Hanley (7) --quinteto inicial-- Bassas (-), Abromantis (11), White (11), Vázquez (5) y Piñero (2).

BARCELONA LASSA: Rice (3), Doellman (15), Claver (-), Navarro (5) y Tomic (13) --quinteto inicial-- Navarro (5), Venzekov (8), Dorsey (2), Eriksson (-), Oleson (2), Koponen (5) y Renfroe (7).

--PARCIALES: 23-15, 6-18, 20-10 y 22-17. --ARBITROS: Martín Bertrán, García Ortiz y Zamorano. Sin eliminados. --PABELLON: Pabellón Insular Santiago Martín.