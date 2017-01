'Basketball is Education' inicia su nueva temporada con el objetivo de fomentar los valores en los niños

La Copa Colegial vuelve una edición más a los colegios, esta vez enmarcada en el proyecto 'Basketball is Education' de la Fundación Baloncesto Colegial y la Obra Social la Caixa, con el objetivo de fomentar valores en los niños, y fue presentada este martes en el Colegio JOYFE de Madrid con leyendas de la ACB como Joe Arlauckas o Audie Norris.

El proyecto 'Basketball is Education' pretende fomentar los valores del baloncesto entre la comunidad escolar, así como una nueva edición de la Copa Colegial, la competición colegial más importante de Europa.

Así, más de 180 colegios de nueve ciudades diferentes de España acogerán en esta undécima edición partidos de baloncesto y se llevarán a cabo otras actividades complementarias formativas que vinculan este deporte con la educación.

También habrá un 'All-Star Colegial', la 'PequeCopa Colegial', se otorgará un premio al 'Mejor Jugador Estudiante', habrá un concurso colegial de 'Cheerleading' y visitas a los colegios de leyendas del baloncesto para dar charlas y conferencias formativas.

"El baloncesto en el colegio es un instrumento de educación y es el único que se fundó en los colegios. Los que participan se comprometen con su colegio y con el baloncesto a la vez. Animo a practicarlo y a sentir los colores", señaló el presidente de la Fundación Baloncesto Colegial, Alberto López Ribé.

El coordinador del Area Comercial y Educativa de Obra Social la Caixa, Alejandro Fernández de las Peñas, recordó que "amistad, liderazgo y trabajo en equipo" son valores que deben estar por encima de la competitividad y matizó que el baloncesto tiene que ser una "herramienta" colegial.

El Pabellón Deportivo del Colegio JOYFE (Madrid) acogió la presentación de la Copa Colegial a la que también asistieron leyendas de la ACB como el exjugador de Baskonia y Real Madrid Joe Arlaukas, embajador en Madrid, que indicó que el baloncesto es "muy importante" y "para toda la vida". "Es una competición un poco cruel porque si pierdes te vas a casa, pero es muy bonito. Es importante para los niños, tiene que dar el 150% en cada partido", afirmó.

A la presentación también asistió el exbarcelonista Audie Norris que aconsejó "practicar, practicar y practicar" para llegar a ser profesional porque "no hay otra manera" y recalcó la importancia de la educación. "En mi familia sin educación no había baloncesto. La educación es fundamental, porque el baloncesto no dura toda la vida, pero la educación sí", subrayó.

El expívot Anicet Lavodrama, embajador en Málaga, señaló que el deporte "es muy bonito" en el colegio. "Es el lugar al que pertenece la formación básica de todo el mundo", advirtió, mientras que Nacho Rodilla, exbase de Valencia Basket y embajador en la capital del Turia, indicó que este proyecto transmite "algo espectacular" y le recuerda a su "infancia" cuando jugaba en su colegio, mientras que Samuel Puente, exjugador del CB Valladolid, aconsejó jugar "en equipo" porque es lo importante y "uno solo no es nadie".