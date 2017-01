Claver: "Es fundamental conseguir la victoria ante el Efes"

El jugador del FC Barcelona Lassa Víctor Claver ha afirmado este miércoles que es "fundamental" conseguir la victoria en Euroliga ante Anadolu Efes Istanbul, aunque por otro lado también ha reconocido que no está "contento" por como le están saliendo las cosas durante la temporada pese a que es positivo de cara a encontrar su mejor versión.

"Es fundamental conseguir la victoria mañana, ya que los tenemos a un solo partido. Siendo en casa no podemos perdonar. Contra Olympiacos dejamos escapar el partido y debemos aprender de esa situación. El partido de la primera vuelta ante Efes también en una última jugada volvimos a perder. Debemos estar más concentrados", explicó ante los medios en rueda de prensa.

Uno de los temas que también trató Claver fue la decisión del club de despedir a Joey Dorsey después de poner en duda la tarea de los servicios médicos del Barça. "El club habrá tomado la decisión adecuada, pensando en lo mejor para el equipo. Está claro que hay gente que no estaba contenta con Dorsey por su comportamiento fuera de la pista en los últimos días", señaló.

"El equipo está poniendo todo de su parte para que la situación cambie. Intentamos mejorar las cosas en los entrenamientos. No debemos hacer un gran cambio ya que la plantilla está rodada, pero sí analizar los errores que cometemos en los partidos para ser un equipo más sólido y consistente", reiteró.

A nivel personal, el valenciano admitió que no está contento por como están saliendo las cosas esta temporada. "Es cierto que no estoy contento ya que siempre me exijo más que nadie. Depende de mi principalmente, aunque también del juego del equipo. Depende de todos que la situación cambie", aclaró.

"Faverani nos puede dar mucha energía dentro de la pista. Físicamente puede dominar en Europa, y cuando estuvo en la NBA pensé que lo lograría. Tiene un físico privilegiado, le he visto hacer mates que a nadie le he visto hacer. Nos dará un plus de físico en la pintura. Viene con ganas de dar un paso adelante en su carrera", apuntó en referencia a su nuevo compañero en el Barça, con quien coincidió en Valencia Basket.