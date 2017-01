Crónica del Olympiacos - Baskonia, 92-62

El Baskonia encajó una dura derrota (92-62) este viernes en su visita al Pabellón de la Paz y la Amistad, en la jornada 18 de la Fase Regular de la Euroliga, ante un Olympiacos que pasó por encima de los vascos para defender su tercera posición en la tabla, a la cual aspiraba el equipo de Sito Alonso.

El conjunto de Vitoria probó de la medicina griega como hizo en el Fernando Buesa Arena en la cuarta jornada, en un duelo directo por cimentar el objetivo de ser cabeza de serie en los 'play-off'. El Baskonia naufragó con estrépito evidenciando los problemas lejos de casa, una bajada de nivel que necesita reacción inmediata.

Sin ganar a domicilio, con dificultad, desde la cita en Kazán hace siete jornadas, y con la segunda derrota seguida, el Baskonia ve escaparse a dos triunfos a Olympiacos, y se mantiene en cuarta posición pero ya empatado (11-7) con Fenerbahçe. Los griegos por su parte suman el cuarto triunfo seguido y se desquitan de la eliminación copera esta semana. Con el orgullo tocado por el Panathinaikos en la Copa de Grecia y el regreso continental de Spanoulis, el conjunto local demostró hambre de lucir. No se dejó nada sabiendo además del peligro de un Baskonia capaz de lo mejor y, en este caso, también de lo peor. El equipo de Vitoria se dejó el partido al descanso y no mejoró en la segunda mitad con todo en contra. La conquista del Pireo se convirtió en misión imposible tras un segundo cuarto de pesadilla para los de Sito Alonso. Baskonia ya venía de un flojo acierto que acompañó con una inexistente defensa que permitió una plácida marcha triunfal de los griegos. Tras el 24-17 de los primeros 10 minutos, Olympiacos pilló carrerilla y despegó. Los de Ioannis Sfairopoulos, con Spanoulis descansando, abrieron brecha en el luminoso hasta llegar a los 20 puntos de ventaja (44-24). Baskonia no supo elegir en ataque, monopolizado por Beaubois y el resto de muñecas frías. No mejoró ni mucho menos la entrada de Bargnani. Casi cinco minutos sin anotar los rompieron el base francés y después Budinger. Un espejismo.

La necesidad de puntos siguió siendo imperiosa, mientras la defensa hacía aguas con estrépito en los peores minutos del cuadro vitoriano esta temporada (50-28). El baloncesto de Baskonia amagó con aparecer en la reanudación por medio de Hanga, las primeras carreras que permitió el cuadro griego. De nuevo un oasis, el despliegue griego fue quien impuso su ritmo. El húngaro acaparó el ataque como hizo Beaubois en el primer tiempo. Una guerra en solitario imposible de ganar, mientras el acierto siguió por los suelos. Olympiacos jugó con la comodidad de los 20 puntos de ventaja, ganando el rebote pese a la presencia en zona rival de Voigtmann y Diop, y aumentando incluso la sangría. Dos triples de Spanoulis, Papanikolaou adornándose para el mate de Printezis, el Baskonia tiró la toalla. Un parcial de 0-9 en el inicio del último cuarto fue el único respiro de los vascos, el que se dio también aunque en otro sentido el equipo griego. Cinco minutos sin anotar en los de Sfairopoulos aflojaron el chaparrón. Un duro revés al Baskonia. Un mal día para olvidar y rápido ante la doble jornada continental la próxima semana y con el rendimiento fuera de casa como una clara asignatura a mejorar. La maldición del Pireo, con 12 derrotas en las últimas 12 visitas, vivió un nuevo capítulo en la historia vitoriana.

FICHA TECNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, 92 - BASKONIA, 62. (50-28, al descanso). --EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Mantzaris (10), Spanoulis (12), Papanikolaou (12), Birch (9) y Printezis (12) --cinco inicial--; Green (11), Young (7), Lojeski (8), Milutinov (3) Papapetrou (4), Waters (2) y Agravanis (2).

BASKONIA: Larkin (12), Budinger (8), Hanga (11), Tillie (7) y Voigtmann (3) --cinco inicial--; Beaubois (9), Blazic (2), Diop (-), Bargnani (2), Sedekerskis (3) y Rafa Luz (5).

--PARCIALES: 24-17, 26-11, 26-15 y 16-19.

--ARBITROS: Pukl (SLO), Ryzhyk (UCR) y Shemmesh (ISR). Sin eliminados.

--PABELLON: Pabellón de la Paz y la Amistad.