(Crónica) Iberostar Tenerife y MoraBanc abren la segunda vuelta con victoria

El Iberostar Tenerife no perdió el ritmo de la victoria este sábado en el inicio de la segunda vuelta de la Liga Endesa, donde superó en un igualado encuentro (81-82) al Rio Natura Monbus Obradoiro, mientras que MoraBanc Andorra sorprendió (64-90) a Herbalife Gran Canaria. El cuadro tinerfeño empató en lo alto de la tabla, de manera provisional, al Real Madrid con 13 victorias en un duelo intenso en el que concedieron en exceso con 18 pérdidas. Los de Txus Vidorreta endosaron la sexta derrota seguida a un Obradoiro que tuvo la victoria en un tiro final de Allen que no quiso entrar. Rodrigo San Miguel, en el día de su 32 cumpleaños, lideró al conjunto visitante en Fontes do Sar, con 18 puntos y 25 de valoración, incluido un triple decisivo al final. El cuadro gallego se queda con cuatro victorias, en penúltima posición. En el Gran Canaria Arena, el cuadro local cedió con estrépito en un duelo directo en la zona tabla. Los andorranos, que se colocan séptimos, celebraron su clasificación para la Copa del Rey pasando por encima de un Gran Canaria que comenzó mejor, pero que fue cuesta abajo sobre todo en la segunda mitad. El MoraBanc, que logró su segunda victoria en nueve encuentros fuera de casa, celebró el centenario de triunfos en ACB con los buenos números de Shermadini (17 puntos), Antetokounmpo (16) y Jelinek (15).

--PROGRAMA DE LA JORNADA 18.

-Sábado.

HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA 64-90.

RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE 81-82. -Domingo. MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT 12:30.

PEREZ PEREZ - PEREA - SACRISTAN.

UCAM MURCIA CB - BASKONIA 12:30.

MARTIN BERTRAN - ARAÑA - SERRANO.

MOVISTAR ESTUDIANTES - RETABET BILBAO BASKET 12:30.

CORTES - OYON - MUNAR.

TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA 12:30.

GARCIA GONZALEZ - MANUEL - PEREZ NIZ.

REAL MADRID - VALENCIA BASKET 18:30.

CONDE - CALATRAVA - RIAL.

ICL MANRESA - REAL BETIS ENERGIA PLUS 19:00.

HIERREZUELO - CASTILLO - MARTINEZ DIEZ.