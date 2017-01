Previa del Real Madrid - Valencia Basket

El Real Madrid aspira este domingo a consolidar su condición de líder de la Liga Endesa después de terminar primero la primera vuelta de competición, ante un Valencia Basket (18:30 horas/#0) que escaló en la pasada jornada hasta la segunda posición y que buscará cercar al equipo de Pablo Laso. El cuadro madrileño vuelve al campeonato regular tras conquistar la cancha del Zalgiris Kaunas en la Euroliga con un claro 59-74 que amplió a cinco los triunfos de manera consecutiva por parte de los pupilos de Laso, quien ha ganado la batalla frente al entrenador del Valencia, Pedro Martínez, en quince de sus 22 enfrentamientos en Liga Endesa.

Por su parte, el equipo taronja no guarda buen recuerdo de los diez últimos compromisos ante el Real Madrid con un total de siete derrotas, aunque no deja de ser un rival peligroso que, además, celebrará el partido número 200 del base Sam Van Rossom en la Liga Endesa, donde promedia 7,8 puntos, 3,1 asistencias, 2,6 rebotes y 9 puntos de valoración por choque. También será motivo de festejo la participación 350 del alero del Real Madrid Rudy Fernández en el torneo doméstico, disputados con la camiseta de Joventut (187) y con la zamarra del conjunto blanco (162), en los que ha protagonizado 13,1 puntos, 3,4 rebotes, 2,6 asistencias y 15,3 puntos de valoración por partido. Para conseguir la victoria, el equipo taronja tendrá que defender de manera contundente el poste bajo, siempre custodiado por Felipe Reyes, que promedia 2,6 rebotes ofensivos por encuentro y que está a 20 rebotes de alzarse como el máximo reboteador de la historia de la Liga Endesa. Además, los de Pedro Martínez deberán vigilar la línea de tres para que el Real Madrid no saque ventaja con los triples.

En caso de triunfo valenciano por 19 puntos, el Real Madrid se vería empatado de manera total con un bagaje de trece victorias y cuatro derrotas. Así, si el Valencia consigue esa distancia en el marcador, sería necesario acudir al basket-average general, donde el Madrid acumula +184 por los +146 del Valencia Basket. Con respecto a los precedentes en Madrid, el balance es favorable (26-7) a los madridistas, que también mandan en los últimos 67 enfrentamientos con los valencianos por 45 victorias frente a 22 derrotas, y que buscan mantener su fortín, impenetrable para los rivales con ocho victorias en los ocho partidos disputados en la presente competición liguera, frente a un Valencia Basket que se hace fuerte a domicilio con cinco victorias y tres derrotas.

FICHA TECNICA.

--EQUIPOS: REAL MADRID: Llull, Carroll, Maciulis, Reyes y Ayón --posible quinteto inicial--; Draper, Nocioni, Doncic, Rudy, Randolph, Hunter y Suárez.

VALENCIA BASKET: Diot, Dubljevic, San Emeterio, Sikma y Rafa Martínez --posible quinteto--; Thomas, Van Rossom, Romain Sato, Vives, Sastre y Kravtsov.

--ARBITROS: Conde, Calatrava y Rial.

--PABELLON: WiZink Center.

--HORA: 18.30/#0.