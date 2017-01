Crónica del Real Madrid - Valencia Basket, 85-71

El Real Madrid se llevó (85-71) el duelo en la cumbre de la Liga Endesa ante el Valencia Basket en el estreno de la segunda vuelta en la Liga Endesa, un choque que rompió el líder en un aplastante tercer cuarto, que echó por tierra la buena primera mitad del conjunto visitante en el WiZink Center.

Sergio Llull (16 puntos y 13 asistencias) y Rudy Fernández (14) lideraron a un Madrid que sostuvo el intento de asalto 'taronja' a la cabeza de la liga. Tras el descanso, un parcial de 26-8 desmontó al Valencia y lanzó a los de Pablo Laso, que suman la victoria 14 de la temporada, mantienen a una a Iberostar Tenerife y a dos a Valencia, FC Barcelona Lassa y Baskonia.

Ambos equipos, exigidos por la jornada europea entre semana, tiraron de banquillo con distinta respuesta en el primer tiempo. El cuadro 'taronja' creció desde su defensa y no bajó la intensidad para generar mucho baloncesto en una primera mitad de dominio. Ya desde el 0-6 que puso Vives con dos triples, el Madrid fue a remolque. El Valencia se comió la mitad del pastel dominando el rebote con Dubljevic, Lucas Sikma y Kravtsov. Plantado pronto en la línea de tiro libre, el Valencia encontró motivos para ser agresivo en medio de un acierto coral con todos sumando. El Madrid igualó la intensidad en defensa por medio del trabajo de Rudy Fernández (38-45). Los de Laso no supieron voltear el marcador a pesar de los zarpazos de Llull y Carroll. Tras el descanso, comenzó la segunda parte con intercambio de triples, aunque el protagonista fue Felipe Reyes bajo los aros. El pívot español igualó esa batalla desnivelada y Anthony Randolph se encargó de confirmar la remontada (51-49). Por primera vez tras algo más de 25 minutos el Madrid se puso por delante, poniéndose el mono de trabajo en defensa, con el rival a menos de un punto por minuto. Pedro Martínez cortó el partido para despertar a su equipo tras el desastroso parcial (17-5) que lanzó al rival (55-50). Grogui, el Valencia no supo levantarse de la lona. El Madrid siguió a lo suyo hasta amasar una buena renta de cara a los 10 últimos minuto (64-53). La lucha liderada por Rudy fue la misma que plasmó un Nocioni aprovechando sus minutos, con Llull repartiendo juego ante un Valencia incapaz de volver al partido. Los de Pedro Martínez hincaron la rodilla en casa del líder, un Madrid con la mala noticia de que Luka Doncic terminó tocado físicamente.

FICHA TECNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 85 - VALENCIA BASKET, 71. (38-45, al descanso).

--EQUIPOS: REAL MADRID: Llull (16), Doncic (3), Taylor (4), Randolph (11) y Reyes (2) --quinteto inicial--; Carroll (10), Draper (3), Nocioni (11), Rudy (14), Ayón (6) y Hunter (5).

VALENCIA BASKET: Vives (10), Dubljevic (4), San Emeterio (6), Sikma (5) y Rafa Martínez (3) --quinteto inicial--; Diot (7), Thomas (6), Van Rossom (2), Sato (7), Oriola (5), Sastre (7) y Kravtsov (9).

--PARCIALES: 16-21, 22-24, 26-8, 16-18. --ARBITROS: Conde, Calatrava y Rial. Sin eliminados. --PABELLON: WiZink Center.