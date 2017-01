Los 32 puntos de Marc Gasol, insuficientes ante Houston

Los 32 puntos del pívot español Marc Gasol, que sigue opositando para estar en el All Star, no bastaron para evitar la derrota de Memphis Grizzlies ante Houston Rockets (95-119), en una jornada NBA en la que ganaron Juancho Hernangómez y Nikola Mirotic y en la que cayó Willy Hernangómez, mientras que Sergio Rodríguez no disputó ni un minuto por decisión técnica.

En la segunda noche consecutiva en el FedExForum, los Grizzlies (26-20) cedieron su tercera derrota en los últimos cuatro partidos, lo que no impide que continúen séptimos en la Conferencia Oeste, en posiciones de 'play-off'.

En esta ocasión, el mediano de los Gasol se erigió como máximo anotador de los suyos por segundo partido seguido. El de Sant Boi estuvo de dulce con 32 puntos -12 de 20 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, y 6 de 11 desde la línea de personal-, a lo que unió cinco rebotes -tres de ellos defensivos-, una asistencia, dos recuperaciones de balón y tres tapones en 37 minutos de participación.

El que sí salió victorioso de la jornada fue el ala-pívot Juancho Hernangómez, que ganó con Denver Nuggets ante Los Angeles Clippers (123-98), lo que les permite dormir en 'play-off' (18-24). El madrileño tuvo cinco minutos por delante en los que anotó dos puntos -2 de 2 desde la línea de personal- y proporcionó una asistencia.

El otro triunfo español fue para el ala-pívot Nikola Mirotic con Chicago Bulls ante Sacramento Kings (102-99). En 22 minutos de juego, el hispano-montenegrino logró 11 tantos -5 de 11 tiros de campo, incluido 1 de 2 triples-, cinco rebotes -tres defensivos-, una asistencia y un robo de balón.

Por su parte, Willy Hernangómez no gozó de la fortuna de su hermano y sucumbió con New York Knicks ante Phoenix Suns (105-107). El pívot madrileño estuvo 15 minutos en pista y anotó seis tantos -2 de 4 tiros de campo y 2 de 2 desde la línea de personal-, capturó ocho rebotes defensivos y dio una asistencia.

El que no disfrutó de ningún minuto, por decisión técnica, fue el base canario Sergio Rodríguez, que se perdió la derrota de Philadelphia Sixers en casa de Atlanta Hawks (110-93).

Por último, San Antonio Spurs sumó su tercera victoria consecutiva, esta vez en la prórroga, ante Cleveland Cavaliers (115-118), en un duelo en el que no participó el pívot español Pau Gasol, operado de una fractura en el cuarto metacarpiano de su mano izquierda. Los texanos (34-9) se afianzan en la segunda plaza del Oeste.

--ESTADISTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

MARC GASOL: 32 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 3 tapones.

JUANCHO HERNANGOMEZ: 2 puntos y 1 asistencia.

WILLY HERNANGOMEZ: 6 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia.

NIKOLA MIROTIC: 11 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.

SERGIO RODRIGUEZ: No jugó.

PAU GASOL: Lesionado.