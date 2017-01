Pedro Martínez: "No podemos controlar la enorme presión a los árbitros"

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, reconoció el bajón de su equipo en la segunda mitad de la derrota (85-71) ante el Real Madrid este domingo en la decimoctava jornada de la Liga Endesa, pero también señaló como clave la "presión" que ejerció el conjunto blanco sobre los árbitros. "Ellos han metido más canastas fáciles y luego la enorme presión que les han puesto en la primera parte a los árbitros protestando todo porque 'como pierdo, lo protesto todo'", explicó el técnico visitante en el WiZink Center, en declaraciones a Movistar Plus.

"Eso los árbitros en la segunda parte lo acusan; entonces eso no lo podemos controlar y lo que podemos controlar es jugar mejor de lo que lo hemos hecho en la segunda parte", añadió. Pedro Martínez vio ese cambio de tercio en los árbitros en un duelo en el que los 'taronja' no supieron dar continuidad al buen primer tiempo. "Ellos han jugado mucho más duro en la segunda parte, más agresivos y nosotros no hemos estado tan a gusto y no nos hemos pasado tan bien en balón", finalizó.