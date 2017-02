Bartzokas: "Sé que ahora mismo soy el blanco, es normal"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha reconocido este jueves en la previa del partido de Euroliga contra el Galatasaray que sabe que es el "blanco" en la diana ahora mismo pero cree que es "normal" dada la situación y, por otro lado, ha asegurado que siente que tiene el "apoyo total" de la directiva empezando por el presidente del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu.

"Estoy bien, genial, tengo el apoyo del presidente Bartomeu y de la Directiva, noto ese apoyo y que realmente quieren que cambie la situación difícil. Sé que ahora mismo soy el blanco, es normal. En cualquier equipo que no juegue bien y no haya resultados el entrenador está en el punto de mira. Lo sé, no tengo que lamentarme y sólo hacer nuestro trabajo. Pero tengo el apoyo y no tengo ninguna queja", aseguró en rueda de prensa.

Además, apuntó que cualquiera que vaya a jugar al Barça sabe que tiene presión. "Si no llegan los resultados tienes todavía más presión. Hay que gestionar esa presión, nos esforzamos y centramos en mejorar partido tras partido, cada jugador y también como colectivo. Esa presión la tendremos siempre, pero es nuestro trabajo", añadió.

Para quitarse algo de esa presión de encima están obligados a ganar este viernes en el Palau Blaugrana al Galatasaray turco, colista de esta Fase Regular. "Es un equipo de talento, con jugadores con talento y calidad. He oído de parte de su entrenador que no tienen ninguna opción de pasar, pero creo que tienen alguna posibilidad e intentarán luchar, cada partido es motivador para todo jugador y cada entrenador", comentó.

"Intentamos trabajar duro para ayudar a los jugadores a ganar confianza de nuevo. Esperamos un partido duro, físico, esperamos que el ambiente del Palau nos ayude y trataremos de hacer todo lo que haga falta para ganar", señaló el técnico griego del Barça Lassa, que tiene a su equipo a dos triunfos del 'play-off' pese a la racha de tres derrotas consecutivas.

En cuanto al equipo confirmó que Justin Doellman no jugará, pero que Claver y Eriksson sí. "Les infiltraron el lunes y están mejor, han entrenado con normalidad. Renfroe y Oleson no podrá jugar pero Munford sí va a jugar, está tratando de ajustarse a nuestro sistema, ahora día a día conoce mejor a sus compañeros y esperamos que pueda ayudarnos", comentó sobre el último recién llegado, el base estadounidense Xavier Munford.