Navarro: "Comenzamos de cero y es una buena oportunidad para sacar la cabeza"

El capitán del FC Barcelona Lassa Juan Carlos Navarro ha señalado este martes que la Copa del Rey que empieza este jueves en Vitoria, aunque los blaugrana debutan el viernes ante Unicaja, puede ser un punto de inflexión en una temporada complicada y una "buena oportunidad para sacar la cabeza" dado que todos los equipos empiezan "desde cero".

"Comenzamos de cero y es una buena oportunidad para sacar la cabeza. No sé si se salva la temporada, es un punto de inflexión claro. Es un examen más, llevamos una temporada en la que no van del todo bien las cosas. Es el primer título y como somos el Barça queremos ganar. Si ganamos, intentaremos luchar hasta el final en Euroliga", señaló a los medios en el Media Day del club previo a la Copa.

Navarro aseguró que a él y a todos los jugadores les gustan los retos y que esta Copa, en el marco de la irregular temporada que están haciendo hasta el momento, lo es. "A los jugadores nos gustan los retos y este es uno más que nos ha puesto la vida. Como capitán y jugador que lleva muchos años aquí es una temporada que cuesta más. Cuando las cosas van mal todo cuesta un poco más", comentó.

De todos modos quiere ver esta Copa como un punto y aparte en el que jugar bien, intentar ganar y al que acogerse. "Es una de las primeras veces desde que estoy aquí que no somos favoritos. A ver si nos sacamos de encima los nervios de jugar en casa y hacemos un buen papel. Pero no estamos en disposición de hablar más allá de ir partido a partido", relativizó.

Y el primer partido será ante un Unicaja Málaga que llega de ganar al Real Madrid en la Liga Endesa (82-78). "En todas las posiciones tienen jugadores importante, Nedovic después de la lesión que tuvo está jugando muy bien y es muy agresivo de cara a canasta. En todas las posiciones nos pueden hacer daño", avisó.

El capitán, que jugará su 19ª Copa del Rey, tiene motivos para creer que no son favoritos pero confiar en sus posibilidades. "Llevo muchas Copas, muchos años, y siempre se ha hablado de favoritos y no creo que en las apuestas estemos por cómo ha ido la temporada como favoritos. Igual me equivoco y sí estamos ahí y la mayoría de gente piensa que ganamos nosotros. Es la competición del KO, si ganas el viernes te puedes venir arriba y coger confianza, lo que buscamos", aseguró.

"Hemos perdido muchas veces llegando en teoría mejor que ahora. Y todo lo externo no ayuda a que el equipo vaya a mejor. Todos los jugadores tenemos que dar un paso adelante, intentar salir de esta situación lo mejor posible. Sigo pensando que el equipo tiene calidad para hacerlo. Si sales de la Copa del Rey ganando la confianza se duplica. Es el primer título de la temporada, el primer objetivo. Todo comienzan de cero, la gente ha entrenado muy bien y estamos con ganas de hacerlo bien y a ver si podemos encarrilar victorias", apuntó en este sentido.

Además, por extraño que pueda parecer, ve positivo jugar lejos del Palau Blaugrana tras lo vivido el viernes en la derrota ante el Galatasaray, colista de la competición. "Un partido clave como fue el del viernes en Europa, sabíamos que si llegábamos igualados a los últimos momentos se complicaría y así fue. El ambiente del Palau, por todo lo que se ha hablado, las multas, esto sin duda no ayuda. Los aficionados al revés, el grupo de animación, son cosas que a favor no van", se sinceró.