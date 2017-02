Bartzokas: "Debemos aceptar que no somos favoritos"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha señalado que deben "aceptar" que no serán "favoritos" en la Copa del Rey de baloncesto, que se disputa a partir de este jueves en Vitoria, debido a los malos resultados del equipo en el último mes y el entorno que le rodea que ha alimentado rumores sobre una presunta reunión de los jugadores para pedir su despido que, según él, es "mentira".

"Debemos aceptarlo, ahora no somos un favorito claro. No solo porque no hemos jugado bien el último mes sino por los problemas que ha habido dentro y fuera de la pista. He leído declaraciones de mis jugadores sobre una reunión que habrían tenido, van saliendo cosas como un tuit de un jugador del Lokomotiv sobre mí que no lo era", lamentó en rueda de prensa.

Bartzokas señaló que intenta entender la situación que rodea a la plantilla. "No somos favoritos, pero vamos a luchar pese a las circunstancias. Es nuestro trabajo, debemos seguir unidos y luchar, es lo que podemos prometer. La mentira es rápida pero la verdad es lo que perdura", aseguró en referencia a esa hipotética reunión de los jugadores para pedir su salida del club, negada por todos ellos en el Media Day.

"¿Con qué estaría satisfecho? Con ganar el torneo. Participar no es suficiente, especialmente en clubes como el Barça", comentó tajante. Eso sí, las lesiones vuelven a lastrar al equipo. "Es muy aburrido para todos escuchar lo mismo, pero siempre le digo al doctor cuando viene a verme que lo haga con la bandera blanca, porque no quiero más malas noticias. Y hemos perdido a Navarro, no tenemos a otro con su experiencia en este torneo", lamentó.

Y es que el capitán será baja para esta Copa del Rey debido a una apendicitis aguda que le hará pasar este mismo miércoles por quirófano y ser baja "cerca de un mes". Así, se suma a las ausencias de Pau Ribas y, según Bartzokas, de Justin Doellman. "Lo de Navarro hace unas horas que lo hemos sabido. Me gustaría desearle lo mejor a Navarro, y que esté lo antes posible en el equipo. Es un problema más en una situación difícil, no hemos preparado el partido para estar sin él y debemos ajustarnos a la nueva situación", advirtió.

"Renfroe y Oleson están intentando entrenar, no están al mismo nivel y no es seguro que jueguen. Doellman es muy difícil que juegue el viernes. Faverani no entrenó los últimos tres días por un esguince de tobillo y veremos hoy. Hemos decidido ir con 15 jugadores y veremos finalmente quién juega, tenemos dos entrenamientos", comentó sobre el resto de jugadores que son duda.

Ante el Unicaja, el viernes en el último partido de cuartos de final, tendrán un partido "importante" con el que abrir "un torneo fantástico". "Participar es un gran reto, debemos afrontarlo como tal pese a las difíciles circunstancias que tenemos desde el inicio de la temporada. Competiremos y haremos lo posible por ganar", recalcó.

"Siempre que jugamos contra un equipo analizamos los partidos previos. Siempre puedes sacar conclusiones de un partido, pero cada duelo es distinto. Unicaja viene de ganar al Real Madrid, ahora tendrán a Nedovic que no jugó contra nosotros y de hecho nosotros tenemos otros jugadores. Pero sé cómo juegan los equipos de Plaza, agresivos en ataque y defensa. Un buen equipo, pero cada partido es diferente. Unicaja es uno de los mejores equipos en ACB, gran plantilla y entrenador", destacó de Unicaja.

"Debemos jugar juntos y estar listos para competir en cualquier sitio. No es fácil, no estamos consiguiendo tener química por la dificultad de no tener a los jugadores. Pero debemos competir bien en el Palau, fuera y en China. Es la mentalidad que debemos tener, nos está costando pero no hay nada más que hacer. No tenemos queja alguna de los aficionados del Palau", concluyó.