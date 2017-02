Laso: "La Copa no te permite pensar en cosas pasadas"

El entrenador del Real Madrid de Baloncesto, Pablo Laso, se mostró prudente antes de viajar a Vitoria, donde el conjunto blanco buscará este jueves ante el MoraBanc Andorra clasificarse para las semifinales de Copa del Rey, asegurando que "no" piensan en ganar su cuarto trofeo seguido y que solo tienen en mente el primer partido ante los de Joan Peñarroya.

"Personalmente no pienso mucho en esto. Para mí la Copa tiene un atractivo especial porque es un torneo diferente, en el que se juntan los primeros equipos de la Liga. En cuatro días hay que ganar tres finales y ese valor atractivo que tiene el torneo hace que no te permita pensar en cosas pasadas", dijo Laso ante los medios.

En este sentido, destacó que, aunque han sido campeones de las últimas tres ediciones, siguen manteniendo la motivación porque la Copa del Rey es "una competición súper atractiva" y tiene algo "especial". "Cada año es diferente. No pienso en lo que hemos ganado o hemos dejado de ganar", apuntó.

Al ser preguntado por el supuesto favoritismo que se le atribuye al equipo blanco alzarse con el título el domingo, Laso respondió que "hablar de favoritos y tapados" no le dice nada y que puede ganar cualquier equipo. "El año pasado nadie daba al Real Madrid de favorito y acabó ganando", indicó.

Para el técnico vitoriano, lo bueno que tiene la Copa es que los equipos ya se conocen porque han jugado en la primera vuelta en la Liga Endesa. "Sí es verdad que si pasas (de ronda) tienes que ir adaptando las cosas en las que puedes hacer mayor incidencia", argumentó.

"Si pasamos también habrá más exigencia para nosotros porque hay que recuperar a gente, aparecen los problemas físicos. Serán unos días intensos y nos enorgullece a todos estar en la Copa", agregó.

El Real Madrid ha completado este miércoles su último entrenamiento antes de viajar a la ciudad vasca y los catorce jugadores han terminado "perfectamente" y están "muy bien físicamente", según el propio Laso. "Han podido entrenar todos y ahora el único foco que tenemos delante es ganar mañana", subrayó.

Por otro lado, destacó que siempre ayuda para un tipo de competición como esta la "experiencia" que aportan los jugadores más veteranos como Felipe Reyes o Andrés Nocioni y que aún no ha decidido el descarte del jugador extracomunitario. "Lo haré bastante antes de las ocho", explicó.

"NO SE GANA SOLO CON LA ILUSION" El Morabanc Andorra vuelve a la competición 22 años después y la ilusión puede ser un factor que juegue a su favor, pero es algo que no basta para el técnico blanco. "El hecho que vuelvan después de muchos años y hayan conseguido la consolidación en la ACB habla muy bien de ellos y de su trabajo como club, pero al final luego es un partido de baloncesto y no se gana solo con la ilusión", afirmó.

"Ahora se encuentran en una situación en la que compiten con los mejores equipos y para mí eso es todo ilusión. Entiendo perfectamente el mérito que ha tenido el Andorra y la ilusión que tienen en la Copa, pero no sé si eso será suficiente, ojalá que no", añadió.

Además, de su rival, el preparador madridista destacó que es un "equipo muy versátil", que tienen un "ritmo muy alto" y que son "capaces de correr a campo abierto". "Son gente que no rechazan un partido a campo abierto ni el contraataque. También tienen una anotación alta, un muy buen porcentaje en triples y muy buenos jugadores en el 'pick and roll'", aseguró.

"A mí personalmente no me sorprende la temporada que están haciendo. Tenemos que tenerle mucho respeto. Tenemos la 'suerte' de que vamos avisados ante el equipo que ya jugamos en Madrid", remarcó en referencia a los apuros vividos en el WiZink Center en el torneo doméstico donde necesitaron una prórroga.

Laso indicó que los de Joan Peñarroya han buscado para esta temporada "jugadores con diferente perfil a los del año pasado" y que han demostrado que son un "equipo muy sólido". "Tiene aspectos del juego similares a nosotros. No me sorprende que jueguen la Copa porque han hecho una primera vuelta buenísima. Tienen mucha consistencia y es un equipo muy complicado para los rivales", recalcó.

Finalmente, a un día antes de que comience la competición se ha conocido la baja del jugador del FC Barcelona Lassa Juan Carlos Navarro por una apendicitis y el entrenador vitoriano le deseó que se recupere "cuanto antes". "También es mala suerte coger una apendicitis un día antes. Esperemos que se reincorpore cuanto antes a su equipo", sentenció.