Pedro Martínez: "Es una final ante Gran Canaria, hay que verlo así"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha asegurado que el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey ante su anterior equipo, el Herbalife Gran Canaria, será una "final" pues no puede verlo de otra forma, y ha señalado que llegan a la cita con el mejor de los ánimos y dispuestos a luchar por estar en las semifinales.

"Lo has dicho muy bien; primera final. Mañana es una final, hay que verlo así. Es un partido absolutamente trascendental para el futuro de los dos equipos y es lo bonito de este modelo de competición. Vamos con el mejor de los ánimos y sabiendo que va a ser difícil", manifestó a los medios en el entrenamiento de este jueves.

Pese a que han ganado los dos partidos ante Gran Canaria en esta temporada (75-84 a domicilio y 86-81 en La Fonteta) no se fía de su anterior equipo. "Les hemos ganado los dos partidos este año pero son partidos que podrían haber ganado ellos perfectamente. El Gran Canaria es un muy buen equipo, sabemos que va a ser un partido igualado", auguró.

"Es una pequeña referencia táctica de por dónde pueden ir las formas de jugar, las buenas y las menos buenas que tienen los equipos, pero las connotaciones son diferentes a las de uno de Liga Regular", comentó sobre esos dos partidos de la Liga Endesa.

Además, el actual Gran Canaria es, a su juicio, aspirante a ganar la Copa. "Recuerdo cuando jugamos contra Valencia en mi primera Copa del Rey, creo que era la segunda histórica del Gran Canaria, y el gran objetivo en aquel momento era clasificarse para la Copa, nos hacía una tremenda ilusión cuando lo conseguíamos. Ahora el 'Granca' es un equipo que tiene aspiraciones de ser cabeza de serie y que viene no simplemente a participar", avisó.

"Es así, y me alegro mucho que sea así. Es un equipo que ha ganado la Supercopa, que el año pasado jugó la final de Copa, en competiciones europeas llega mucho más lejos, y esto es la historia de un club que crece. Me siento muy orgulloso por la parte que me toca y me alegro mucho. Obviamente ahora me debo al Valencia y quiero que gane el Valencia. Reconozco que como pasó el año pasado, si perdemos y es contra el 'Granca' te alegras por ellos porque hay mucha gente a la que conozco y aprecio", se sinceró.

Por otro lado no se cree de que el 'Granca' tenga serios problemas físicos. "No me fío, ya los conozco a los del 'GranCa'... Tendrán algún problema físico y han ostentado de ellos. Nosotros también tenemos a algún jugador con molestias pero no lo hemos dicho para no dar más información de la estrictamente necesaria. Al final creemos que van a estar todos los jugadores y el partido va a ser igualado", comentó sobre en qué estado físico llegan ambos equipos.