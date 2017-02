Sito Alonso: "Larkin es un jugador fuera de lo normal"

El entrenador del Saski Baskonia, Sito Alonso, afirmó este jueves tras el encuentro frente al Iberostar Tenerife que Shane Larkin es "un jugador fuera de lo normal" y deseó que su base tenga una actuación "igual en el partido de semifinales" de Copa del Rey, para las que se han clasificado tras eliminar al equipo canario (90-81) en el Beusa Arena.

"Larkin es un jugador fuera de lo normal, pero es importante felicitarle no por el partido de hoy sino por su evolución. No es fácil jugar en esta liga y su decisión de venir. Anota, defiende, apoya y cuando no está a su nivel el equipo lo nota. Me alegro por su partido pero me alegraré más si le sale igual en el partido de semifinales", apuntó el técnico tras el partido.

Pero no fueron esos los únicos elogios del entrenador hacia el jugador estadounidense, del que también dijo que "no se mueve por su estado físico", sino "por su estado mental". "Larkin no se mueve por su estado físico, se mueve por su estado mental. Estoy seguro que Nico y Rafa le ayudarán aún más y él no deberá jugar tantos minutos, sobre todo Nico, ya lo veréis".

Sito felicitó a su equipo por la victoria en un choque que calificó de "complicado" ya que se medían a un equipo "en racha". "Primero de todo quiero felicitar al equipo, ante una adversidad grande, por lo complicado que es abrir la Copa del Rey, ser el anfitrión y medirte a un equipo en racha. Ha habido 5 o 6 momentos que nos íbamos pero ellos volvían y ha sido lo mejor que hemos hecho, esa mentalidad", dijo.

También destacó la actuación de Luz, Diop y Bargnani y afirmó que fue una victoria "de todo el grupo". "La aportación de Luz y también de Diop, exceptuando la antideportiva, la aportación de Bargnani. Agradecer la ayuda de la afición, increíble lo que hemos oído durante el partido. Ha sido una victoria de todo el grupo", manifestó.

"No es fácil analizarlo, pero para Johannes es su primera competición importante y al principio lo he visto nervioso, también algo que le puede haber pasado a Nico. Han tenido hambre y mucho aguante cuando el equipo contrario se ha puesto muy cerca. Lo que peor hemos hecho es no cerrar el rebote cuando ellos fallaban tiros", afirmó.

El madrileño cree que demostraron un "alma importante" que no habían tenido "en otros partidos". "Lo que no queríamos era ayudas en exceso y que encontraran sus tiros de tres. El alma que hemos demostrado hoy es importante, algo que no habíamos tenido en otros partidos. En este club esto es importante, tenemos que estar positivos siempre", concluyó.