Laso: "No he visto nada, pero no creo que los partidos se decidan por una jugada"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha asegurado no haber visto "nada" en el campo atrás previo al triple decisivo de Anthony Randolph ante el MoraBanc Andorra, pero ha defendido que él también podría haber hablado de otras acciones polémicas durante el partido de Copa del Rey y que "los partidos no se deciden solamente por una jugada".

"No he visto nada, sinceramente. Si Joan (Peñarroya) ha comentado esa jugado probablemente hubiera podido comentar otra, y otra, y otra, igual que yo puedo comentar otra, y otra, y otra... No la he visto. Si me decís que ha sido campo atrás, pues el árbitro se ha equivocado. Si comentamos cada jugada nos equivocaríamos. No creo que los partidos se decidan solamente por una jugada", defendió Laso ante la prensa.

El técnico quiso felicitar a su equipo "sobre todo por cómo ha sido la victoria". "Nuestro partido no ha sido nada bueno y eso le ha dado confianza al MoraBanc para sentirse seguro, pero hemos sido capaces de luchar hasta el último balón y por eso estoy orgulloso. Hemos sido capaces de mantenernos centrados incluso yendo tan atrás. Hemos sacado una victoria muy complicada", se sinceró, agregando que el triunfo fue "merecido".

Respecto al posible cansancio acumulado tras disputar una prórroga, resaltó que "el equipo que quiere ganar la Copa tiene que jugar tres partidos en muy poco tiempo". "Los que llegan aquí están preparados para eso, si no, no llegarían aquí. Obviamente hemos tenido que hacer mucho esfuerzo, pero en este sentido estoy tranquilo y confío en el trabajo de mi 'staff' para que el equipo llegue en la mejor condición al sábado", tranquilizó.

En cuanto al precedente copero del año pasado contra el Baskonia en semifinales, sorprendió al revelar que le pareció "el mejor partido de toda la temporada en Euroliga, Liga ACB o Copa". "Me pareció un partidazo, los dos equipos jugamos a un nivel altísimo y al final ganamos nosotros. Nos conocemos mucho porque nos hemos enfrentado ya tres veces esta temporada, pero siempre espero un partido diferente a los anteriores", concluyó.