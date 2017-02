Peñarroya (Andorra): "Llull lo hace bien, pero parece que pisa"

El entrenador del Morabanc Andorra, Joan Peñarroya, lamentó la ocasión perdida este jueves ante el Real Madrid (99-93) en los cuartos de final de la Copa del Rey que se está disputando en Vitoria y aseguró que Llull, en la última jugada, "lo hace bien, pero parece que pisa" la línea del centro del campo.

El técnico, que mostró sus quejas durante el partido, no quiso criticar a los árbitros ante los medios, pero dejó en el aire el campo atrás de Llull en la jugada que sirve a Thompkins para igualar el partido. "Nuestra opción era no dejar el triple. Llull lo hace bien, pero parece que pisa. Valorad vosotros el último minuto", aseveró.

Preguntado por el partido, el técnico de los andorrano destacó el "orgullo" de sus jugadores. "Más que valorar, quiero decir que me siento orgulloso del grupo de jugadores que lo ha dado todo y ahora está jodido en el vestuario. Queríamos competir contra el mejor rival y lo hemos hecho, sin tener un día de gran acierto", comentó.

"Les he dicho que es normal que estemos con la voz entrecortada de rabia, porque se nos ha escapado una ocasión importante. Era una ilusión bárbara. Pero queda mucho por hacer. Esperemos que esto nos haga más fuertes. Los equipos que trabajan como éste al final consiguen grandes cosas", manifestó.

Por último, Peñarroya reconoció que la prórroga no es su especialidad, sobre todo cuando han ido por delante en el marcador durante el choque. "Es verdad que cuando lo has tenido tan cerca, al equipo la prórroga no le sienta bien. Nos ha superado, no hemos estado tan bien como los 40 minutos anteriores", finalizó.