Cuspinera: "Si ganamos a Tenerife y Zaragoza, queda prácticamente zanjada la permanencia"

El entrenador del Montakit Fuenlabrada, Jota Cuspinera, aseguró que serán claves sus dos próximos encuentros en el Fernando Martín ante Iberostar Tenerife, ya que si ganaran estos dos enfrentamientos dejarían "prácticamente zanjado el tema de la permanencia" a falta de diez jornadas para termine la Liga Endesa.

"Hemos hablado solo de los dos siguientes que son contra Iberostar Tenerife y Tecnyconta Zaragoza, ambos en casa. Nosotros seguimos con nuestra lucha de sumar para asegurar la permanencia. Si sacáramos estos dos nos pondríamos con once y prácticamente quedaría zanjado el tema de la permanencia", dijo Cuspinera en declaraciones facilitadas por el equipo.

Además, señaló que Iberostar Tenerife será un "hueso muy duro de roer" porque llega colíder tras 21 jornadas, pero que afrontan el partido con una "especial ilusión" porque juegan en casa. "Luego viene el Zaragoza que nos ganó allí en la prórroga, que es un equipo de nuestra liga por lo que es importante que saquemos esa victoria. Queremos centrarnos solo en estos dos partidos. Si perdemos ambos empezaremos a mirar de reojo a lo que viene por detrás", apuntó.

Después de tres semanas sin jugar en Fuenlabrada, explicó que tienen "muchas ganas" de volver a jugar como local y que le parece que "ha sido mucho más tiempo". "Da un poco la sensación de que estamos como de pretemporada. Esto es lo que tiene la vorágine de estar cuatro meses jugando dos partidos por semana. Tenemos ganas de jugar delante de nuestra gente y hacerlo bien", indicó.

Además, para afrontar dichos encuentros el conjunto de Cuspinera llegará mucho más descansado por los cuatro días libres de los que ha disfrutado. "Por lo que he visto en estos primeros días de entrenamiento, algún jugador que empezaba a estar cascado también ha venido mejor de lo que se fue, así que nos ha servido tanto mental como físicamente para encarar con fuerzas la segunda parte de la temporada que se presenta dura, como siempre", argumentó.

"He podido desconectar un poco. He visto algunos partidos de la Copa por la tele y he podido descansar en casa. Quizá no ha sido un descanso tan divertido como el de los jugadores", agregó.

En este sentido, comentó que uno de los motivos de una de las "claves" por las que ha dado estos días libres a sus pupilos ha sido para que Ivan Paunic descansara y se recuperara de sus problemas en la rodilla. "Estos días ha aprovechado para descansar y tratarse esos problemas", afirmó.

"Ahora le vemos de nuevo con esa chispa que tenía antes de estar un poco fastidiado. Esperemos que le dure. A Ludde Hakanson también le he visto bien. Y sobre todo venimos más frescos de mente y con ganas de retomar el baloncesto", subrayó.

Finalmente, expresó que a partir de ahora van a dedicar los primeros días de la semana a "mejorar aspectos" de su juego "sin pensar en el rival de cada jornada". "Aspectos de uno contra uno o de dos contra dos, conceptos que son necesarios siempre pero que con dos partidos a la semana vas mucho más limitado para entrenarlos", aseguró.

"Sé que a los jugadores no les gusta tanto, pero es un trabajo necesario para retomar hábitos que poco a poco se han ido perdiendo y que nos han ido costando algunas situaciones que a los entrenadores nos gustan poco", sentenció.