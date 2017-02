Previa del EA7 Emporio Armani Milan - FC Barcelona Lassa

El FC Barcelona Lassa visita este jueves al EA7 Emporio Armani Milan en el Mediolanum Forum --20.45 horas/Movistar Deportes 1 y Esport 3-- en la 23ª jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo que puede ser existencial para los blaugranas ya que están prácticamente obligados a poner fin a su racha de ocho derrotas a domicilio en la pista del colista para no verse demasiado lejos de los 'play-offs'.

La propia Euroliga recuerda que ambos equipos aspiran matemáticamente a estar en los 'play-offs' pero remarca que quien pierda puede estar diciendo adiós a seguir vivo en la competición. El Milan es colista con un balance de 7-15, idéntico al de Unics Kazan y Galatasaray, mientras que el Barça tiene una única victoria más (8-14) y no se puede permitir caer en el Mediolanum si quiere seguir vivo y con serias opciones de clasificación.

El Barça Lassa está en serios apuros, pues la Copa del Rey no sirvió como punto de inflexión al caer en semifinales ante el Valencia Basket por culpa de un pésimo tercer cuarto (13-30) que propició el 67-76 final para los 'taronja'. Los blaugranas llevan cuatro derrotas seguidas en la Euroliga, su peor registro histórico, y una racha de ocho partidos consecutivos sin ganar a domicilio. Un lastre que puede llevar al equipo a la sepultura clasificatoria.

Por contra, el Milan tampoco está bien en la Euroliga pero va mejorando. Estuvo diez jornadas sin ganar pero en los últimos cinco encuentros ha ganado tres partidos y luchado hasta el final en los otros dos. Un refuerzo anímico y deportivo que se vio agigantado el fin de semana con el triunfo en la Copa italiana, superando al Banco di Sardegna Sassari por 84-74. Además, siguen líderes firmes en la LegaBasket Serie A.

En la primera vuelta ya se vio un pulso entre dos equipos sin moral inmersos en una crisis de resultados. Para tranquilidad de la parroquia blaugrana, el Barça se puso las pilas de inicio y a través de un buen juego colectivo, y ayudado por el gran partido de Ante Tomic (19 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias), ganó para poner fin a la racha de tres derrotas seguidas, seis en los siete partidos previos.

Ahora, en una situación similar a la de entonces, el equipo catalán quiere volver a ganar para coger moral. "No se trata de un problema físico, sino mental", señaló el técnico Georgios Bartzokas en la previa de este duelo trascendental, que no es una final pero sí está marcado en rojo en el calendario. Si la mala racha a domicilio no cesa, el Barça tendrá más que complicado seguir adelante hacia los cuartos de final.

Compensar la posible euforia que pueda tener el Milan por su triunfo copero y superar la presión atmosférica que pueda haber en el feudo milanista debe estar entre las primeras cosas a hacer en el bando blaugrana, que sobre todo deberá ser constante. La derrota en la Copa del Rey vino por un mal periodo, hecho visto recurrentemente esta temporada en la Euroliga y que les ha privado de sumar varias victorias, como pasó en la última jornada ante Galatasaray (62-69).

Para este partido Bartzokas no podrá contar ni con Juan Carlos Navarro, que empieza la recuperación tras la operación de apendicitis aguda, ni con los lesionados de larga duración ya conocidos como Pau Ribas ni Shane Lawal. Tampoco viajan Stratos Perperoglou ni Justin Doellman, quienes no se han recuperado a tiempo, así como Stefan Peno, que se queda fuera por decisión técnica. Por contra, regresa al equipo Brad Oleson y se podría estrenar en la Euroliga el joven alero letón del filial Rodions Kurucs, que ha entrado en la expedición.

FICHA TECNICA.

--EQUIPOS.

EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Hickman, Sanders, Kalnietis, Macvan, Raduljica --posible cinco inicial--; McLean, Fontecchio, Dragic, Pascolo, Cinciarini, Abass, Simon.

FC BARCELONA LASSA: Rice, Koponen, Claver, Vezenkov, Tomic --posible cinco inicial--; Munford, Kurucs, Faverani, Eriksson, Renfroe, Oleson, Diagne.

--ARBITROS: Mogulkoc (TUR), Pastusiak (POL) y Shemmesh (ISR).

--PABELLON: Mediolanum Forum.

--HORA: 20.45 horas/Movistar Deportes 1 y Esport 3.