Movistar Estudiantes prepara un histórico mosaico en una jornada de sorpresas ante el FC Barcelona Lassa

El Movistar Estudiantes prepara una fiesta sin precedentes para su afición en el WiZink Center este domingo, en el duelo (12:30 horas) contra el FC Barcelona Lassa de la jornada 22 de la Liga Endesa, con el primer mosaico de la historia del club como plato fuerte.

El 'Estu' se ha propuesto teñir de azul el Palacio de los Deportes, para lo cual pide a su afición que acuda con cierta antelación al duelo y estar preparados con las cartulinas azules que encontrarán en sus asientos.

Además, uno de los clásicos del baloncesto español se convertirá en una fiesta de disfraces en la grada, de la mano de Movistar, y con motivo del carnaval, con premio para los que acudan ataviados como alguno de los personajes de las series de Movistar Plus como 'Juego de Tronos' u 'Orange is the New Black'.

El club colegial estrenará la nueva imagen de Movistar en una camiseta especial, con diseño sorpresa, como la jornada. "Iniciamos nuestra andadura con Movistar Estudiantes en un partido contra el Barcelona en diciembre de 2014, que se ganó. El año pasado el equipo también ganó al Barça, así que decidimos esperar a presentar el logo en este partido, para intentar continuar con la racha", afirmó Ander Pérez, responsable de Patrocinios de Teléfonica España.

Además, en los tiempos muertos y descansos el equipo de la cantera que jugará será el de baloncesto en silla de ruedas EstuAMEB, que cumple su primer año de vida gracias al apoyo de Hispasat y al convenio entre Fundación Estudiantes y AMEB.

Por otro lado, la reciente MVP de la Copa de la Reina, la jugadores de Perfumerías Avenida Salamanca Silvia Domínguez, quien pasó por las canteras de Movistar Estudiantes y FC Barcelona, recibirá el homenaje de la que fue su afición. Por último, tras días de entrenamiento en el gimnasio, la mascota del club, el Delfín Ramiro, desvelará los motivos de su preparación.