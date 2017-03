Laso: "Tenemos que ser ambiciosos para lograr en cuanto antes la ventaja de campo"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, reconoció que no deben fiarse del Galatasaray turco, rival este jueves en Euroliga, porque tiene "mucho talento" y les puso "las cosas difíciles" en el WiZink Center, pero demandó ser "ambiciosos" para asegurar cuanto antes la ventaja de campo en los 'play-offs'.

"Hemos tenido cuatro días un poco para recuperarnos y poder entrenar, que la semana pasada no fue fácil, pero jugamos un partido de Euroliga y el Galatasaray tiene mucho talento y nos puso las cosas difíciles aquí", comentó ante los medios Laso.

El vitoriano recordó que su rival "ha cambiado jugadores" y que su cancha "siempre es 'caliente'". "Es importante que empecemos concentrados sabiendo que hay que hacer que ellos se desgasten porque tienen mucha rotación, si no estaremos en serios problemas porque ellos van creciendo", advirtió.

"No lo sé, hay que conocer al equipo mucho por dentro para ver como reaccionar", comentó sobre la situación del Galatasaray, donde Schilb y Preldzic han sido apartados. "Los que están normalmente dan un paso adelante, pero no sé qué equipo me voy a encontrar", indicó.

El preparador madridista remarcó que una vez que han asegurado su presencia en los 'play-offs' ahora el objetivo es "seguir en la pelea por tener ventaja de campo". "Hemos llevado bien y no tenemos por qué cambiar el famoso ir partido a partido en esta competición, que sabíamos que era importante", indicó.

"Hemos tenido derrotas, peor no hay un equipo dominante y en enero hemos estado muy sólidos, y eso nos ha dado pequeño 'colchón' para nuestra clasificación, pero queda mucho trabajo porque cada partido es difícil y hay mucho en juego. Tenemos que ser ambiciosos para lograr en cuanto antes la ventaja de campo", agregó.

Finalmente, Laso confirmó que tendrá la baja de Andrés Nocioni, que está "arrastrando desde después de la Copa molestias en el pie". "No ha entrenado. No es nada grave, es un pequeño edema y en principio va a estar parado una semana", informó el técnico, que tendrá la duda de Trey Thompkins porque va a ser padre en las próximas horas.