Bartzokas: "Estamos jugando mejor aunque haya errores"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha asegurado este jueves, en la previa del partido contra el CSKA Moscú en la Euroliga, que están "jugando mejor" como equipo y a nivel general que respecto a hacer un par de meses, pese a que todavía se cometan "errores" que conllevan derrotas.

"No somos estables, no podemos jugar con el mismo nivel durante los 40 minutos partido a partido. Necesitamos ser estables y consistentes durante los 40 minutos, no es fácil porque no tenemos la química necesaria con tantas lesiones y jugadores nuevos. Pero estamos jugando mejor, todavía hay errores pero estamos en proceso", señaló en rueda de prensa.

No obstante, sólo han ganado el 36 % de los últimos cuartos en esta temporada. "Es un hecho, estamos centrados en ello porque no sabemos cerrar los partidos. Tenemos mucha presión, a veces vemos cosas al final del partido que no son normales. En muchos partidos tenemos ventaja y perdemos al final muchas veces. Es cosa de la química y de la presión que tenemos ahora por los resultados", reconoció.

Una presión añadida será jugar, este viernes en un partido clave, contra un CSKA muy poderosos. "Jugamos contra el vigente campeón de la Euroliga, todos sabemos la dificultad de este equipo. Juegan De colo y Teodosic, en un equipo de mucha experiencia y será un partido muy difícil. Estamos jugando mejor que hace dos meses, para nosotros es muy importante que Brad Oleson haya vuelto, uno de los jugadores más estables esta temporada. Necesitamos un esfuerzo extra de todos los jugadores durante los 40 minutos para ganar este partido, que es muy importante", se sinceró.

"Estamos preparando el partido como cualquier otro, no hay partidos fáciles este año. Aunque este es contra CSKA, actual campeón, y no solo debes jugar bien sino dar algo más, un esfuerzo extra de todos y tener varios jugadores con una gran noche. Tienen 5 derrotas, al mismo tiempo el momento es muy importante. Esta es nuestra mentalidad, debemos estar concentrados en este partido y sacar la victoria", añadió al respecto.

Y es que en caso de no ganar podría estar ya muy cerca la eliminación. "La presión que hay sobre nosotros hacen pensar en cosas que no son basket, yo intento centrarme sólo en baloncesto. Es mi prioridad y pido a los jugadores que hagan lo mismo. En Milán tuvimos buen juego muchos minutos y ganamos. Contra Estudiantes jugamos bien, tuvimos ventajas de 14 puntos y al final perdimos en la prórroga", lamentó.

"En finales locos puede pasar de todo, cometimos errores, 21 pérdidas, dos rebotes perdidos y acabamos perdiendo el partido. Pero no me quiero centrar en errores concretos individuales, sino en cómo jugamos en general. Me centro en cómo mejorar al equipo, tras la derrota ante Estudiantes los jugadores estaban deprimidos, yo el primero", reconoció en este sentido.

Por otro lado negó estar preocupado por el bajón de Tyrese Rice en cuanto a aportación ofensiva. "Está jugando más que nadie durante la temporada. No teníamos otro base, teníamos cinco o seis lesionados, la carga del equipo caía en sus espaldas y no se ha perdido un partido hasta el momento. Los jugadores no pueden estar en la misma forma en todos los partidos. Quizá sus números son algo diferentes porque le pido más cosas. Intenta ser más creativo para sus compañeros. No estoy preocupado por sus números, no evalúo a los jugadores así", aseguró.