Bartzokas: "Ahora no tenemos el nivel necesario para esta Euroliga"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha señalado este viernes tras caer con estrépito ante el CSKA Moscú (61-85) en el Palau Blaugrana que ahora mismo no tienen el "nivel necesario" para competir en esta Euroliga, donde están ya en el abismo pues otra derrota más podría dejarles fuera del 'play-off'.

"Intentamos jugar más, competir, tras el primer cuarto pero a este nivel no es suficiente. No somos consistentes, ni estables, tenemos altibajos y ahora nuestro nivel no es el necesario para esta Euroliga, los últimos partidos han sido demasiado fuerte para nosotros", reconoció en rueda de prensa.

En este sentido añadió que lee en el lenguaje corporal de sus jugadores que notan la presión. "Ves a jugadores expertos, listos, que están notando la presión ahora mismo, es obvio. No son agresivos con el balón, dudan y se lo piensan demasiado", comentó.

"Ahora con este equipo no podemos competir contra CSKA. No tenemos el nivel, pero tampoco somos el equipo del primer cuarto. Ves que están asustados, yo intento darles apoyo en todo momento. Pero ha sido otra noche dura para nosotros", reconoció en este sentido.

En este sentido lamentó que sus jugadores no dieran un mayor nivel. "Jugamos contra el campeón, deberíamos haber jugado mucho mejor para competir y al final del primer cuarto se vio que fue un desastre. El problema fue mental, jugamos sin ninguna confianza, ellos tiene calidad y pusieron un ritmo loco, que hizo que el partido casi se acabara en el primer cuarto", manifestó.

"Pedí a los jugadores que dieran un paso al frente, pero no tienen la experiencia necesaria. Por eso nos está costando tanto esta temporada. Nos centramos en el próximo partido, y en seguir mejorando", recalcó.

Además lamentó estar entre la espada y la pared en cuanto a tener que buscar triunfos con jugadores jóvenes, debido a las lesiones. "El problema como Barça es que tenemos que ganar siempre y a la vez vemos que necesitamos utilizar a jóvenes, y es muy difícil combinarlo. Debemos ser realistas, es nuestra situación esta temporada. Con este equipo es muy difícil competir con los cuatro primeros. Es una visión realista, aunque intento dar minutos a los jóvenes", apuntó.

Aceptó también que tiene "conversaciones" con el general manager, Rodrigo De la Fuente, sobre utilizar la psicología deportiva. "Estoy intentando centrarme solo en baloncesto, no en todas las cosas que están pasando como las habladurías en las redes sociales. Debemos centrarnos en el baloncesto, intento dar apoyo a los jugadores, e intento hacerles algo más duros. Y no hablo sólo en el modo atlético, que es obvio que tenemos problemas, sino de la dureza mental. Hasta ahora estamos dando lo mejor de nosotros", apostilló.