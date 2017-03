Vidorreta: "El Real Madrid venía perfectamente avisado de quién es este Iberostar Tenerife"

El entrenador del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, mostró su satisfacción tras derrotar al Real Madrid este sábado (75-64) en la Liga Endesa y aseguró que el conjunto blanco llegaba a la isla "perfectamente avisado de quién es" el CB Canarias.

"Para mí lo más importante es que hemos ganado al Madrid siendo primeros. El año pasado también lo ganamos, pero no íbamos primeros. El Real Madrid venía perfectamente avisado. No había nadie que les tuviera que recordar quién es este CB Canarias", añadió el técnico.

Respecto al liderato del equipo, Vidorreta dijo que "no" le da más "importancia". "Intento disfrutar del momento, lo que pasa es que este momento dura mucho tiempo, no tanto por ser líder si no por estar situado en las primeras posiciones", sentenció.