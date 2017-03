Blagota Sekulic (Montakit Fuenlabrada), 'Jugador de la Jornada' 23

El pívot de Montakit Fuenlabrada Blagota Sekulic ha sido designado 'Jugador de la Jornada' 23 de la Liga Endesa, después de firmar 26 puntos y 31 de valoración en la victoria de su equipo (93-80) sobre el Tecnyconta Zaragoza.

Por cuarta vez en su carrera en la Liga Endesa, Sekulic fue coronado como MVP de la jornada con unos número que completó con 10 rebotes, 2 asistencias y 1 recuperación, ayudando a su equipo a reencontrarse con la victoria después de dos partidos sin ganar.

Para reconquistar este galardón el pívot montenegrino permaneció en la pista algo más de 33 minutos después de salir en el quinteto inicial. Esta poco más de media hora le bastó para convertirse en el máximo anotador del choque (26 puntos) con unos excelentes porcentajes de tiro, 67% de los lanzamientos de dos (10/15), el 75% desde la línea de personal (3/4) y anotó el único triple que lanzó.

"Es un gran honor para mí ser el Jugador de la Jornada en una liga como ésta, sobre todo después de todos los problemas que he tenido al principio de la temporada en forma de lesiones y que no me han dejado estar al nivel que me hubiera gustado. Me hace muy feliz y también por el equipo, por mis compañeros y por los técnicos, porque era muy importante para nosotros ganar y hacer un buen partido hoy", explicó Sekulic.