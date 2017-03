Bartzokas, sin "constancia" de que sus jugadores no le quieran: "Son buena gente"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha negado este miércoles tener la sensación de que sus jugadores le estén haciendo la cama o le quieran fuera del equipo ya que no cree que sean "mala gente" sino todo lo contrario, y ha añadido que trabajan juntos para sacar lo mejor de sí mismos y poder afrontar los retos que todavía tienen por delante, si bien ve complicado poder estar en los 'play-offs' de la Euroliga.

"Yo trabajo con los jugadores con toda mi ilusión y esfuerzo para hacer el máximo posible, y no creo que tengamos malas personas en nuestro equipo. Veo a jugadores que son grandes profesionales, son buena gente. No tengo ninguna cosa mala a decir de mis jugadores. Intentan dar el máximo, a veces lo consiguen y otras no, depende de muchas cosas este año. Pero no tengo constancia de nada de esto", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, el griego sí reconoció que están viviendo tanto él como sus jugadores unos "tiempos difíciles" en una temporada "dura" por varias razones. "A final de temporada podremos hablarlo. No es una situación fácil, mucha presión para el equipo, me levanto por la mañana y no sé cuántos jugadores tendré. Hemos tenido más lesiones que ningún otro equipo en la Euroliga. Es algo que nos ha creado varios problemas, aunque no es el único problema", manifestó.

"Incluso de la temporada más dura puedes sacar lecciones e intento ser positivo y aprender. No es fácil para nosotros, ni para el equipo ni para los aficionados. Sé qué trabajo estoy haciendo, hay temporadas que puedes ganar títulos o llegar a 'Final Four' y otras que no. Debemos ser positivos, tenemos retos hasta final de temporada y mi mentalidad es que puedes mejorar y sacar provecho de estas situaciones", argumentó al respecto.

De ahí que el partido de este jueves ante Unics Kazan, de nuevo en el Palau Blaugrana, donde cayeron con estrépito ante el CSKA Moscú (61-85) en la pasada jornada, sea importante. "Alguien podría decir que es un partido sin importancia para ningún equipo, pero para nosotros es importante competir en cada partido, ganar el máximo de partidos posible. Necesitamos recuperar la confianza, tener al Palau con nosotros de nuevo, que no es fácil por cómo jugamos. Debemos tener constancia los 40 minutos", recalcó.

Además, enfrente tendrán a uno de los colistas, ya eliminado, pero que tiene hombres peligrosos como Keith Langford. "Unics es un equipo muy bueno en ataque, tienen al máximo anotador, buenos creadores y buenos finalizadores, no será un partido fácil pero debemos afrontarlo muy serios y jugando fuerte los 40 minutos", apuntó Bartzokas.

Sin poder recuperar efectivos, el entrenador azulgrana restó importancia a la lenta recuperación de Justin Doellman. "No hay otro jugador lesionado que regrese. Navarro está entrenando, pero sólo lleva dos sesiones y necesita tiempo. Justin también entrena pero necesita tiempo para recuperarse y coger ritmo", señaló. "Cada jugador se recupera de forma diferente. Si un jugador se lesiona un tobillo que ha sufrido varias lesiones, es diferente a la lesión de otro jugador. No me quiero arriesgar, nuestro equipo médico hace lo mejor", aseveró.