Laso: "Pablo no juega contra Xavi, ni Xavi contra Pablo"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, dijo que en su próximo duelo en la Euroliga, que será este jueves contra el Panathinaikos de Xavi Pascual a domicilio (20.15 horas), "Pablo no juega contra Xavi, ni Xavi contra Pablo", en referencia a su rivalidad con el que fuera entrenador del FC Barcelona, y añadió que el técnico de Hospitalet les conoce "bien".

"Nos hemos enfrentado muchas veces a Xavi Pascual y nos conoce bien. Pero Pablo no juega contra Xavi, ni Xavi contra Pablo. Es un Real Madrid-Panathinaikos. Nosotros siempre tenemos que ser competitivos. No se me ha pasado por la cabeza el hecho de que un partido no vale. Todos los partidos tienen importancia", apuntó en el día previo al encuentro.

El vitoriano cree que van a jugar un partido "de grandísima dificultad" ante un rival "que está intentando asegurar el pase al playoff". "En Euroliga todos los destinos son difíciles. El Panathinaikos ya nos creó dificultades en la ida. Es un equipo que está intentando asegurar el pase al 'play-off' y será un partido de grandísima dificultad. Vamos a tener que estar preparados desde el primer minuto", afirmó.

El técnico confirmó la baja de Andrés Nocioni por un edema en un pie tanto para este encuentro de Euroliga como para el de Liga Endesa contra Obradoiro, y espera tenerlo recuperado "para la próxima semana". "Nocioni no va a viajar y no estará tampoco el sábado. Está bastante mejor y espero que esté bien para la próxima semana. Vamos a tener precaución. El resto han entrenado todos bien. Tenemos objetivos por delante, como asegurar la ventaja de campo en 'play-off. Cada día es importante y hay que mostrar respeto al rival", afirmó.

Finalmente, manifestó que en el Clásico frente al FC Barcelona les faltó "algo de gasolina", pero la acumulación de partidos es algo para lo que el equipo "debe estar preparado". "El calendario está ahí. Lo importante es que lo hemos aceptado. El otro día ante el Barcelona nos faltó algo de gasolina al final. El equipo está acostumbrado y ha habido veces en las que hemos jugado bien en dos días. El equipo debe estar preparado", concluyó.