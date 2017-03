Sergio Llull: "No renové con el Real Madrid por seis años para irme a la NBA este verano"

Sergio Llull estuvo este 14 de marzo de 2017 en el programa de Onda Cero El Transistor y fue muy claro sobre una posible marcha a la NBA:

"Es una Liga muy tentadora a todos los niveles, cuando tomé la decisión de quedarme no fue sencilla, pero las muestras de cariño de la afición y el esfuerzo que hizo el Real Madrid para que me quedara me decidieron. En el Madrid es donde soy feliz y es el lugar en el que quiero seguir ganando títulos. En un futuro nunca se sabe, pero renové por seis años y cuando lo haces por esa cantidad de años es para conseguir una estabilidad y para quedarte donde eres feliz, que es en el Madrid. Cuando firmas por seis años no es para irte al verano siguiente".