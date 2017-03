Crónica del Darussafaka Dogus Istanbul - FC Barcelona Lassa, 67-56

El FC Barcelona Lassa ha perdido este viernes en la pista del Darussafaka Dogus Istanbul (67-56) en un partido que era clave y en el que una muy mala imagen en la primera parte, sobre todo en el segundo cuarto (32-9), condenó a un equipo que pareció recuperar el orgullo aunque tarde, para quedar a las puertas de la eliminación matemática, mientras que el equipo turco sigue vivo en la lucha por estar en los 'play-offs'.

Que con más de 11 segundos por jugar un último balón Tyrese Rice decidiera ni intentar lanzar, dejando pasar el tiempo, perdiendo el equipo por 11 puntos y con una paupérrima anotación de 56 puntos en el marcador refleja la situación anímica de un Barça Lassa que, a cuatro triunfos del corte con 4 jornadas por jugarse, se despidió prácticamente de esta guisa de la Euroliga.

Sólo cuatro victorias contundentes, y que tanto Anadolu Efes o Baskonia, más Darussafaka y Zalgiris perdieran todos o casi todos sus partidos harían una carambola milagrosa para un Barça que ya parece no creer. Sí hubo un cierto cambio de actitud tras el 43-22 que reflejaba el marcador al descanso, con una reacción de hombres como Stratos Perperoglou que cerraron un parcial de 10-20 para tener algo de fe.

Pero no fue suficiente y pérdidas inexplicables y sobre todo el no cerrar el rebote en defensa, dando muchas opciones a un Darussafaka que tampoco estuvo fino en el acierto pero vivió de esas segundas y terceras oportunidades, llevó el partido al triunfo inequívoco y merecido de los turcos. Y casi más por demérito de los blaugranas, sobre todo en ese segundo cuarto, que no por méritos propios.

Y es que un pésimo segundo cuarto en el que los blaugranas sólo fueron capaces de anotar 9 puntos y encajaron hasta 32 evitó cualquier tipo de prolongación del sueño. Mejoró el equipo ante el Real Madrid en la Liga Endesa pese a la derrota, acudía con ánimos a la cita pero el desánimo, la falta de coraje y valor del segundo parcial dilapidó todo en 10 minutos. Ahí acabó de perder las esperanzas el Barça Lassa.

Pese al mal partido de Brad Wanamaker, que es el máximo anotador del equipo turco pero jugó forzando por unas molestias en el tobillo, el Darussafaka Dogus Istanbul pasó por encima del Barça en ese segundo cuarto y creyó tener el triunfo en sus manos. Pero tampoco fue una gran noche la del equipo local y el exceso de euforia y relajación casi volvió a meter en la pomada al Barça Lassa.

Hasta en dos ocasiones, pese a llegar a perder por 21 puntos al descanso, se puso el Barça con sólo 7 puntos de desventaja. Fue con el 54-47 con triple de Renfroe y con el 59-52 con canasta de Tyrese Rice y con 3:40 minutos de juego. Mucho tiempo, pero desaprovechado. El gran partido de Scottie Wilbekin (11 puntos), Will Clyburn (15 puntos) o Ante Zizic (10 puntos y 13 rebotes), más el alma de Birkan Batuk, dejó el triunfo en el Volkswagen Arena y Darussafaka, con 13 triunfos, está a uno de los 'play-offs'.

FICHA TECNICA.

--RESULTADO: DARUSSAFAKA DOGUS ISTANBUL, 67 - FC BARCELONA LASSA, 56.

--EQUIPOS.

DARUSSAFAKA DOGUS ISTANBUL: Wilbekin (14), Wanamaker (7), Clyburn (15), Moerman (2), Zizic (10) --cinco inicial--; Batuk (8), Aldemir (-), Anderson (7), Harangody (7).

FC BARCELONA LASSA: Rice (7), Oleson (3), Perperoglou (16), Claver (8), Tomic (8) --cinco inicial--; Faverani (2), Vezenkov (2), Eriksson (3), Koponen (4), Renfroe (3).

--PARCIALES: 11-13, 32-9, 10-20 y 14-14.

--ARBITROS: Javor (SLO), Mantyla (FIN) y Vyklicky (CZE). Eliminaron a Batuk en el Darussafaka Dogus Istanbul.

--PABELLON: Volkswagen Arena, 4.926 espectadores.