Pedro Martínez: "Nos han hecho mucho daño sus triples en el último cuarto"

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, ha indicado tras la derrota (79-66) ante el Hapoel en el segundo encuentro de la serie de semifinales de la Eurocup que los de Jerusalén estuvieron "muy acertados en el último cuarto", especialmente en una anotación de tres puntos que les hizo "mucho daño", y afirmó que el tercer y último choque del próximo miércoles será "durísimo" aunque los 'taronja' tienen "opciones de ganar".

"Ellos han estado muy acertados en el último cuarto y ahí nos hemos quedado un poco sin respuesta. Creo que el partido ha sido más igualado que el resultado que se ha dado al final. Pero hay que pasar página rápido de este partido, la competición continúa y debemos recuperarnos y ajustar. Trataremos de estar un poco mejor en el siguiente partido contra ellos", comentó.

"Nos han hecho mucho daño los triples que ellos han metido en el último cuarto. Seguro que en alguno de ellos podíamos haber hecho algo más pero creo que han sido bien defendidos", mencionó el técnico catalán, destacando "uno de Kinsey en el último segundo, uno de Halperin y otro de Jerrells bien defendidos". "Al final han tenido ese punto de calidad y de acierto en el último cuarto. Y nosotros, aún agarrándonos al partido, no lo hemos tenido", detalló.

Con la serie de semifinales empatada a un encuentro para cada equipo, el finalista de la Eurocup se decidirá el próximo miércoles en tierras valencianas. "Va a ser un partido durísimo, como lo ha sido hoy. El público de ellos ha apretado de maravilla, han hecho su trabajo y han influido en el partido de una forma positiva para su equipo. Estoy seguro de que nuestra afición les devolverá la moneda y crearemos un buen ambiente en un partido que va a ser muy difícil para los dos equipos", agregó.

Respecto al trascendental choque en La Fonteta, el técnico 'taronja' reconoció que "obviamente" tienen "opciones de ganar, aunque eso no quiere decir que lo vayan "a hacer seguro". "Vamos a intentar prepararnos, no sé si podremos recuperar alguno de los jugadores lesionados -Vives, Diot y Kravtsov-, que sería una buena ayuda. Y si no, pues a dar nuestro máximo con los que tenemos y a seguir", relató.