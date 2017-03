Bartzokas: "Tenemos unas opciones muy pequeñas de clasificarnos"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha reconocido abiertamente este martes que tienen unas opciones "muy pequeñas" de cara a clasificarse para los 'play-offs' de la Euroliga que, de hecho, podrían quedar anuladas este mismo martes si Anadolu Efes Istanbul vence al Zalgiris Kaunas a domicilio y antes de que los blaugranas se midan al Real Madrid este miércoles.

"Creo que tenemos unas opciones muy pequeñas de clasificarnos. Pero no importa qué pase, somos el Barça y tenemos que ganar cada partido. Estamos centrados en ello, estamos motivados para el partido y para cada partido de Euroliga, no importan las circunstancias; tenemos que ganar", señaló Bartzokas a los medios.

Así, queden eliminados antes de jugar o no, aseguró que intentarán ganar al Real Madrid para cobrarse la revancha de la derrota por un punto al final del choque en el reciente Clásico de la Liga Endesa (76-75). "No importa la competición, la forma de los equipos, el tiempo, siempre es un partido especial. Necesitamos hacer un buen partido para ganar", comentó.

"Como he dicho muchas veces, para todos los equipos es muy duro este calendario. Los jugadores no pueden jugar al máximo nivel cada partido. Nos centramos primero en Madrid. El calendario es duro y se ven altibajos en todos los equipos", argumentó sobre el hecho de no tener descanso entre Liga Endesa y Euroliga.

En caso de decir adiós al torneo continental, vería con buenos ojos, cuanto menos, el tener más tiempo para centrarse en la Liga Endesa. "Es la única cosa positiva que tenemos de todo esta situación. Queremos clasificarnos, pero si no, tendremos más entrenamientos, algo muy importante", admitió.

En este sentido, Bartzokas cree que a los equipos de Euroliga les "afecta al cien por cien" en la Liga Endesa. "Mira cuántas derrotas tiene el Real Madrid en la Liga Endesa, siete, como nosotros y también Baskonia. Los equipos que están jugando Euroliga, incluso los de Eurocup, aunque juegan menos partidos, están sufriendo en la Liga", se sinceró.