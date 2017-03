Previa del Real Madrid - FC Barcelona Lassa

El Real Madrid y el FC Barcelona Lassa disputarán este miércoles (21.00 horas/Movistar #0) un nuevo Clásico, el segundo en diez días, ahora en la Euroliga y algo descafeinado por lo poco que hay en juego ya que los azulgranas están eliminados del torneo, situación que no quiere dejar pasar su rival para cerrar el 'factor cancha' para los 'play-offs'.

Tras su derrota en Estambul ante el Darussafaka, los de Georgios Bartzokas ya no dependían de sí mismos y estaban obligados no sólo a ganar lo que les restaba si no a que sus rivales cayesen. El Anadolu Efes Pilsen no falló este martes en Kaunas y cortó el hilo de vida del que pendía, por lo que sólo pondrá en juego el refuerzo anímico de ganar al eterno rival y privarle de que pueda asegurar el 'factor cancha' para las eliminatorias.

Ambos se ven las caras diez días después de hacerlo en la Liga Endesa donde Sergio Llull privó al conjunto catalán de esta victoria de valor moral y ahora el objetivo de los de Pablo Laso es volver a repetir triunfo para también aplacar las dudas que recaen sobre su juego desde que conquistase la Copa del Rey y empezar a pensar en 'elegir' rival para los 'play-offs', mientras que los azulgranas continúan irregulares, sobre todo cuando se alejan del Palau.

El conjunto madridista dejó escapar su oportunidad de dejar los deberes hechos al caer ante el Panathinaikos y a esta derrota se le unió la de 48 horas después, y más sorprendente, en la visita al Rio Natura Monbus Obradoiro, una muestra más que los de Laso no están atravesando su mejor momento.

Y es que tras el éxito de Vitoria, los blancos han sumado cinco derrotas en ocho encuentros, aunque las tres victorias han sido ante su afición, las dos europeas apabullando a Darussafaka (101-83) y Estrella Roja (98-68).

Con todo, el cariz del partido y el escenario provocará que el Real Madrid se esmere en recuperar su mejor versión para no sufrir otro revés en otra semana con doble enfrentamiento europeo de nivel, ya que dos días después le tocará otra dura visita a El Pireo para medirse a Olympiacos. Andrés Nocioni podría volver a echar una mano a los de Laso.

EL BARÇA, A REPETIR SU SEGUNDA PARTE DEL CLASICO LIGUERO Por su parte, el conjunto de Georgios Bartzokas no ha cambiado en exceso desde la última derrota en el WiZink Center y a la buena noticia de la vuelta de su capitán, Juan Carlos Navarro, se añade la mala de la nueva lesión cuando estaba a punto de volver del estadounidense Justin Doellman.

El equipo catalán viene de compensar en el derbi ante el Divina Seguros Joventut su mala imagen ante un Darussafaka frente al que se jugaba mucho y frente al que encajó un demoledor 32-9 en el segundo cuarto que le dejó sin opciones pese a su mejoría tras el descanso.

Bartzokas intentará que su equipo domine el rebote, como hizo en muchos momentos en su última visita a la capital para tener opciones y tener la actitud defensiva de la segunda parte cuando dejó en 29 puntos a los de Laso, dominadores en la primera (47-36) y uno de los mejores ataques del Viejo Continente, sólo superado por el CSKA. Además, necesitará que Rice salga de su mal momento para ayudar a Perperoglou y Tomic, los más entonados y que ya hicieron daño hace diez días.

FICHA TECNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Llull, Maciulis, Taylor, Randolph y Ayón -posible cinco inicial- Rudy Fernández, Hunter, Doncic, Carroll, Reyes, Draper, Thompkins y Nocioni.

FC BARCELONA LASSA: Rice, Oleson, Perperoglou, Claver y Tomic) -posible cinco inicial- Koponen, Navarro, Renfroe, Eriksson, Faverani Vezenkov, Diagne y Munford.

--ARBITROS: Lamonica (ITA), Mogulnok (TUR) y Koljensic (MNE).

--PABELLON: WiZink Center.

--HORA: 21.00/Movistar #0.