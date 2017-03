Navarro: "Es el año más complicado que he estado en Barcelona"

El capitán del FC Barcelona Lassa, Juan Carlos Navarro, explicó que la situación en el vestuario culé es "muy mala" después de verse fuera de los 'play-off' de la Euroliga y encajar una derrota más este miércoles ante el Real Madrid, el "año más complicado" de su larga carrera en Barcelona.

"La verdad es que está siendo un año bastante complicado. Ayer ya se confirmó y la gente no estaba del todo bien. Muy mala, estamos fuera de Europa, que hacía 12 años que no pasaba. La confianza no es tampoco idónea, pero somos profesionales y tenemos que seguir", indicó en la zona mixta del WiZink Center.

"Está siendo un año complicado, el año más complicado que he estado aquí en Barcelona. En Europa estamos ya fuera e intentaremos luchar por el título que queda. Está muy igualado en la ACB y aún tenemos todas las opciones. Tendremos tiempo para descansar y preparar los partidos. Tenemos que estar juntos", añadió.

La 'Bomba' explicó el partido ante los de Pablo Laso, un choque que afrontaban sabiendo ya su eliminación y en el que el eterno rival aseguró un puesto entre los cuatro primeros. "Hemos empezado muy irregular el partido con muchas pérdidas de balón después nos hemos metido", indicó.

"Ha pasado en el segundo cuarto todo el tema de las técnicas y nos hemos ido un poco con demasiada diferencia en el marcador. Lo hemos intentado pero contra el Madrid cuando va arriba en el marcador juega muy cómodo y no ha podido ser", añadió.

Por último, Navarro explicó que tienen una línea a seguir por partidos a buen nivel. "Ha habido partidos que hemos competido y esa es un poco la línea a seguir. Hoy era muy complicado jugar este partido y las circunstancias no nos han ayudado", añadió un Navarro que, como su técnico, también se las tuvo con los colegiados.