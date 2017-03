Pedro Martínez: "Me han dicho que Unicaja se va a guardar cosas"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, le ha concedido "máxima importancia" al partido de este sábado ante el Unicaja, vaticinando que su rival "se va a guardar cosas" pensando en la final de Eurocup que enfrentará a ambos equipos y aclarando que "cada uno hace lo que cree mejor para su equipo".

"Nosotros le damos máxima importancia al partido de mañana y no pensamos más allá. Me han dicho que Unicaja se va a guardar cosas, pero cada uno hace lo que cree mejor para su equipo, tampoco hay que darle ni más trascendencia ni quitársela. Nosotros tenemos nuestro camino y lo que hagan los demás no nos tiene que cambiar nuestra forma de ser", valoró Martínez en rueda de prensa.

El técnico avisó de que Unicaja "es un equipo con un potencial muy grande y está en su mejor momento de la temporada". "Han fichado a un jugador como Omic que el año pasado fue un jugador muy destacado en la EuroCup y en la Liga Endesa, cedido por un equipo de Euroliga, ya se ha adaptado y es un jugador con el que tenemos que tener mucho cuidado", avisó.

Además del pívot bosnio, también advirtió del peligro de "jugadores muy buenos como Nedovic, Smith, Lafayette", añadiendo del último que "es un jugador fantástico que estuvo en Valencia y puede marcar diferencias". "Hemos de tener cuidado con estos jugadores, tienen mucha experiencia en alto nivel en la Euroliga", continuó.

En cuanto a su propia plantilla, Martínez explicó que espera que Guillem Vives "pueda jugar algunos minutos" a pesar de que "no está recuperado" de su tobillo izquierdo y confirmó el probable debut de Mike Tobey.

"Hemos entrenado poco esta semana por la competición europea. Mike ha hecho un trabajo aparte y estamos en un proceso de adaptación. Tiene poco bagaje con el equipo, pero le vamos a dar de alta y mañana está a disposición. Otra cosa los minutos que va a tener, que creo que no serán muchos, pero ya es uno más de la plantilla en la Liga Endesa", finalizó.