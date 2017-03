Plaza: "Sabemos que las apuestas están en nuestra contra"

El entrenador del Unicaja de Málaga, Joan Plaza, afirmó que es consciente de que "las apuestas" están en su contra, en el día previo al arranque de la final de la Eurocup frente al Valencia Basket, y apuntó que "cuando pierdes cuatro veces con un equipo está claro que eres peor equipo", en referencia a las cuatro derrotas que el conjunto andaluz ha sumado frente a su rival en la presente temporada.

"Sabemos que aquí no gana nadie desde el mes de octubre, sabemos que tienen el factor cancha, sabemos que las apuestas están en contra nuestra ya no sólo porque nos hayan ganado cuatro veces, o porque lleven tres títulos de Eurocup y nosotros ninguno, sino sencillamente porque es un muy buen equipo y está bien confeccionado. Están preparados para esto y para liderar la ACB como ahora, pero nosotros vamos a centrarnos en lo que depende de nosotros: hacerlo lo mejor posible, en las mejores condiciones posibles, con toda la problemática que podamos arrastrar", afirmó.

Plaza dijo también que no deben mostrarse "ansiosos", sino "serios" y "tranquilos", y "ejecutar" lo que llevan trabajando "muchos meses". "Es evidente que el trato de un partido de la liga regular y el de una final de la Eurocup tiene a ser distinto pero en el fondo tanto táctica como técnicamente tiene que ser lo mismo, tenemos que mostrarnos serios, tranquilos, no ansiosos y ser capaces de ejecutar lo que llevamos trabajando muchos meses".

Los precedentes de encuentros entre ambos conjuntos en esta temporada no son buenos para los malagueños, que han perdido los cuatro choques en los que se han enfrentado al Valencia. "Cuando pierdes 4 veces con un equipo está claro que eres peor equipo y debes suplirlo con otras situaciones: técnicamente, tácticamente o jugando más en equipo", manifestó.

"Hemos mostrado una mejoría clara en las cuatro derrotas. Venimos con nuestro pívot titular lesionado y eso para nosotros es un factor importante, pero no queremos acordarnos de los lesionados más allá de los justo. Queremos ser capaces de mirar adelante y hacerlo con orgullo, hacer jugar a un chico con poca experiencia (y no hago bandera de esto, es una realidad) y sacar el máximo partido posible. Si llegamos al final con opciones de poder ganar sería genial y si no, tendremos que ganar en casa y traer la eliminatoria aquí la semana que viene", apuntó.

Sobre la participación de Nedovic en el partido, dijo que deben valorar "el umbral de dolor que puede resistir". "Veremos ahora, probará. Ayer le hicimos unas pruebas en el hospital, él todavía refiere algún dolor. Veremos cual es el umbral de dolor que puede resistir para el partido y en qué condiciones nos puede ayudar mañana", expresó.

"EL QUE ROMPE UN MURO LO TIENE QUE HACER SUFRIENDO" Finalmente, Plaza dijo que cree que ambos equipos se conocen "demasiado" como para sorprenderse. "El que rompe un muro lo tiene que hacer sufriendo, sabiendo que ellos llevarán la eliminatoria al máximo. Como ellos mismos han dicho, nos conocemos demasiado como para sorprendernos y ahí dependerá de pequeños detalles el resultado final", concluyó.