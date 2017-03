Soler: "Un fracaso es quedar fuera del 'play-off' de la Euroliga, no el modelo"

El director de deportes profesionales del FC Barcelona, Albert Soler, ha reconocido este lunes que fue un "fracaso" que el equipo de baloncesto quedara fuera de los 'play-offs' de la Euroliga pese a las lesiones que han atenazado el proyecto, pero ha querido dejar claro que el nuevo modelo presentado a principios de temporada no es para nada un fracaso.

"Un fracaso es quedar fuera del 'play-off' de la Euroliga y el espectáculo deportivo dado en algunos partidos, no el modelo. Esto es autocrítica, lo creemos todos. Pero sería injusto cargarse el modelo deportivo por este fracaso", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que hacen autocrítica por la evidencia de la falta de buenos resultados. "La realidad es la que es, pero decir que el modelo no funciona porque el primer equipo no funciona no es del todo ajustado. El modelo necesita tiempo y lo hemos de ir construyendo poco a poco. No estamos para sacar pecho", reconoció.

Por su parte, el directivo encargado del baloncesto, Joan Bladé, añadió que van a reaccionar a tiempo. "Desde dentro reaccionaremos, una muestra es lo de hoy. Las cosas se pueden solucionar, estamos para cambiar todo y hacer autocrítica y ayudar a que los éxitos vengan de la mano de todos. Estamos aquí para asumir los errores y la autocrítica la haremos todos cuando se tenga que hacer", señaló.

"La situación del equipo exigía respuestas. Hacemos esta autocrítica y asumimos que quedar fuera de la Euroliga ha sido una gran decepción. La situación es muy compleja y nos ha hecho llegar a este punto, pero sabemos que reaccionaremos", comentó Bladé.

Ante esta situación, este lunes el FC Barcelona Lassa ha presentado a Nacho Rodríguez como nuevo manager de gestión de la sección de baloncesto del club, encabezando así el renovado organigrama junto al manager deportivo, Rodrigo de la Fuente, con la intención de reforzar el nuevo modelo presentado a principios de temporada y de acabar con los malos resultados.