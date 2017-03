Giorgi Shermadini, nombrado MVP de marzo

El pívot georgiano del MoraBanc Andorra Giorgi Shermadini ha sido nombrado MVP Movistar de marzo de la Liga Endesa, lo que supone su segunda designación de la temporada y de su carrera en la liga española, después de tener una valoración media de 25,75 puntos por encuentro.

Con sus números, MoraBanc Andorra ha logrado mantenerse en la octava plaza que le permitiría acceder a los 'play-off', tras lograr un balance en este mes de dos victorias (ICL Manresa y Tecnyconta Zaragoza) y dos derrotas (UCAM Murcia y Barcelona Lassa).

Su mejor actuación la realizó en la jornada 25 ante Tecnyconta Zaragoza, logrando 27 puntos (9/9 en tiros de campo), 9 rebotes, 10 faltas recibidas y 41 de valoración.

Además, Shermadini se mantiene como máximo reboteador de la Liga Endesa, con 7,58 capturas de media por partido, mientras que también es el segundo jugador más valorado de la competición (22,0) y el tercer máximo anotador (15,5).

El pívot del MoraBanc Andorra se declaró "sorprendido" al enterarse de que era el MVP del mes de marzo, aunque indicó que son "buenas noticias". "Estoy en un buen momento, pero todos estos reconocimientos individuales también son para mis compañeros. Siempre me ayudan y si no fuera por ellos y por Joan Peñarroya, no conseguiría estos galardones", señaló.

Shermadini lamentó el "mal" partido en Barcelona del equipo en la última jornada, pero aseguró que esa actuación la tienen que "olvidar". "Tenemos que centrarnos en el futuro y en aprovechar las oportunidades para nuestros objetivos", aseguró.

La próximo jornada los andorranos se enfrentan a Movistar Estudiantes en un duelo en el que ambos necesitan la "victoria". "Vendrán a por todas. Nos tenemos que preparar, esperamos poder parar a Edwin Jackson y al resto de jugadores, porque son buenos", subrayó y agradeció el apoyo de la afición andorrana que "siempre" está con ellos. "Sé que son conscientes de la importancia del partido contra el Movistar Estudiantes y no nos fallarán", matizó.