Bartzokas: "Tenemos que mejorar y acabar bien la Euroliga"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Georgios Bartzokas, ha asegurado este miércoles que pese a haber quedado eliminados en la Euroliga deben afrontar los dos partidos que quedan, el de este jueves frente a Maccabi FOX Tel Aviv y la última salida frente a Fenerbahçe Istanbul, con la intención de "mejorar" y cerrar de la mejor manera la competición para llegar más fuertes al tramo final de la temporada.

"Tenemos un partido contra un rival consolidado, con títulos y talento, que no está teniendo éxito como nosotros esta temporada. Tenemos que jugar duro, intentar mejorar nuestro rendimiento. Es lo que podemos pedir, acabar bien la Euroliga y centrarnos en la Liga Endesa. Mañana tenemos que intentar conseguir la victoria y ya centrarnos en el próximo partido", comentó en rueda de prensa.

Y es que la nueva meta del Barça es la única que tienen todavía a su alcance, ganar la Liga Endesa. "Mi objetivo es jugar bien en este periodo y darlo todo en los 'play-offs' de la ACB. Si la directiva me pregunta por la próxima temporada, debo estar preparado para dar respuestas pero mi prioridad es esta temporada", señaló al ser preguntado por si planificaba ya la próxima campaña.

"Me centro en esta temporada, todavía tenemos muchos objetivos por delante. Debemos jugar más fuertes y mejor en lo que queda. Estamos en proceso, en los últimos cuatro o cinco partidos excepto Madrid en Euroliga hemos jugado mejor. Nos iría bien tener al equipo al completo, pero no es posible sin Faverani ni Doellman", señaló al respecto.

Sobre la eliminación europea, aseguró que tenían "muchísimas ganas" de llegar a 'play-offs' pero lamentó que no haya sido posible. "A principio de temporada pensé que algunos grandes equipos no llegarían y nos ha pasado a nosotros. Hemos tenido muchos problemas, ha hecho que no lleguemos a los 'play-offs'. Ha sido muy difícil, pero mirando lo positivo nos podemos centrar en la ACB. Quiero mantenerme positivo", se sinceró.

Por otro lado, quiso dar la bienvenida al club a Nacho Rodríguez, nuevo manager de gestión del baloncesto blaugrana en un cargo que llevará a cabo de la mano del manager deportivo, Rodrigo De la Fuente. "Hablé con él dos días atrás, ayer habló con todo el equipo. Le doy la bienvenida, fue jugador muchos años aquí, conoce al Barça y el Palau y le deseo buena suerte", comentó.

"El Barça tiene una gran estructura organizativa, quizá la mejor. Desde que he llegado he encontrado una gran organización, no tengo duda de ello. A veces un equipos tiene altibajos en su historia, nosotros debemos ser pacientes aunque sé que no es fácil en este club. Pero la estructura, cómo se trabaja, es fascinante. Nacho conoce el ambiente y ayudará más en esta estructura pero todos están trabajando en la dirección correcta", aseguró en este sentido.