Ricky Rubio sentencia a los Pacers desde el tiro libre y redondea una gran actuación

Ricky Rubio se ha erigido en protagonista del ajustado triunfo de Minnesota Timberwolves ante Indiana Pacers (114-115), anotando los tres tiros libres finales y redondeando su 'doble-doble' (21 puntos, 10 rebotes), en una jornada con escaso protagonismo de la delegación española en la NBA.

Restaban cuatro segundos y los Timberwolves estaban a punto de encajar su séptima derrota consecutiva (114-112), pero Ricky Rubio logró voltear el marcador en una jugada que despertó las protestas de los Pacers y de todo el Bankers Life Fieldhouse.

El base español recibió la falta Jeff Teague, pero no quedó claro si fue en acción de tiro. Los árbitros decidieron que sí y concedieron tres tiros libres a Rubio, que no falló ni uno para completar un impecable 13/13 en esa faceta. En la última posesión, Monta Ellis dispuso de un triple sobre la bocina, pero no acertó y se confirmó la sorpresa.

De esta forma, Ricky (4/12 en lanzamientos) se convirtió en el ejecutor de los Pacers, aunque fue Karl Anthony Towns el que 'cocinó' la victoria visitante durante toda la noche al sumar 37 puntos y 12 rebotes. La misma anotación alcanzó el local Paul George, aunque no pudo evitar una derrota que favorece a los Bulls de Nikola Mirotic, en esa ajustada pelea por los 'play-offs' en el Este.

El otro español que dispuso de minutos de juego fue José Manuel Calderón con Atlanta Hawks, que se impusieron en casa a Phoenix Suns (95-91). El extremeño aportó 6 puntos, 2 asistencias y 1 rebote en 18 minutos en la importante victoria de su equipo, liderada por el alemán Denis Schroeder (27 puntos) para ocupar el quinto puesto del Este.

Por su parte, ni Sergio Rodríguez, con molestias físicas, ni Juancho Hernangómez, por decisión técnica, jugaron con sus respectivos equipos. Filadelfia Sixers ganaron en su visita a Brooklyn Nets (101-106) y Denver Nuggets se complican su presencia en los 'play-offs' tras caer en el duelo directo ante Portland Trail Blazers (122-113).

--ESTADISTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

RICKY RUBIO: 21 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes.

JOSE MANUEL CALDERON: 6 puntos, 2 asistencias y 1 rebote.