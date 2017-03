Crónica del FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv, 76-71

El FC Barcelona Lassa ha ganado este jueves al Maccabi FOX Tel Aviv en el Palau Blaugrana (76-71) en la penúltima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, última cita no obstante en la capital catalana que sirvió para que el equipo blaugrana se despidiera bien, con un triunfo entre dos grandes heridos que estuvo muy disputado al final pese a que el Barça llegó a tener hasta 12 puntos de ventaja en dos ocasiones en la primera parte.

Maccabi, pese a las bajas, tiró de casta para no irse con una derrota humillante como pareció que podía llevarse cuando en el segundo cuarto el Barça se puso 29-17 arriba con un triple de Vezenkov. El Barça, consciente de que tenía en juego su imagen, volvió a pagar caros sus altibajos al no tener el efecto deseado las rotaciones pero el acierto en los tiros libres fue decisivo al final para retener este triunfo de prestigio.

Esta victoria permite al Barça acabar por encima de Maccabi en la Fase Regular pase lo que pase en la última jornada, en la que el equipo catalán visita al Fenerbahçe. Sin duda, Barça y Maccabi serán dos de los grandes ausentes en los 'play-offs', pero el Barça por lo menos no será la gran decepción. Y lo evitó con un partido bastante serio en el que incluso se permitió alguna licencia de cara a la galería.

Vezenkov, de los mejores del Barça Lassa, o incluso Brad Oleson acabaron con mates implacables jugadas que harán que la parroquia blaugrana esté algo más esperanzada de cara a lo que queda de temporada. También sigue firme Stratos Perperoglou, ya a su mejor nivel tras reaparecer irregular tras la lesión. Y todo ello a falta de que Tyrese Rice y Juan Carlos Navarro den el paso adelante esperado cuando llegue el momento.

Los últimos minutos se alargaron, fruto de la incesante pretensión del Maccabi de no bajar los brazos y de salvaguardar su honra. Empezaron el último cuarto 7 puntos abajo, con triple de Brad Oleson, pero se recompusieron. Con un gran Rudd y Simpson, siguieron metidos en la lucha y obligaron al Barça a no titubear. Falló Rice, no se cerró algún rebote clave, pero la victoria se quedó en el Palau Blaugrana.

El mejor blaugrana fue Brad Oleson, con 13 puntos con 3/5 en triples y 3 rebotes más otras 3 asistencias. Una actuación completa, como la de Víctor Claver (7 puntos y 5 rebotes) o Ante Tomic, máximo anotador del equipo con 15 puntos. Todo ello contribuyó a hacer olvidar la eliminación y a cimentar una mejora en el juego que ya se vio ante Estrella Roja en la pasada jornada (67-54).

Fue el primer partido con Nacho Rodríguez como manager de gestión del baloncesto, tras el anuncio de su incorporación el pasado lunes. El exjugador blaugrana durante seis temporadas se estrenó en el palco, sentado entre el director de deportes profesionales, Albert Soler, y su excompañero y manager deportivo de la sección Rodrigo De la Fuente. Juntos, aunque no revueltos, presenciaron un triunfo que a buen seguro que espera que tenga continuidad.

FICHA TECNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA LASSA, 76 - MACCABI FOX TEL AVIV, 71.

--EQUIPOS.

FC BARCELONA LASSA: Rice (3), Oleson (13), Perperoglou (6), Claver (7), Tomic (15) --cinco inicial--; Navarro (-), Vezenkov (13), Eriksson (-), Diagne (-), Koponen (14), Renfroe (5).

MACCABI FOX TEL AVIV: Mekel (18), Smith (7), Alexander (7), Rudd (11), Iverson (-) --cinco inicial--; Simpson (10), Levi (6), Pnini (-), Segev (7), Landesberg (5).

--PARCIALES: 23-13, 17-19, 18-22 y 18-17.

--ARBITROS: Radovic (CRO), Koromilas (GRE) y Obrknezevic (SER). Sin eliminados.

--PABELLON: Palau Blaugrana, 3.037 espectadores.