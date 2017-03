Los Warriors de Stephen Curry remontan en San Antonio y sentencian el liderato del Oeste

Pau Gasol ha rozado el 'doble-doble' (18 puntos, 8 rebotes) en la derrota de San Antonio Spurs ante Golden State Warriors (98-110) que ha sentenciado la pelea por el liderato del Oeste, mientras que Serge Ibaka (15) y Willy Hernangómez (12) también ha rendido a buen nivel pese las derrotas de sus equipos y Marc Gasol y Sergio Rodríguez siguen fuera por problemas físicos.

El AT&T Center acogía un duelo decisivo para decidir el primer puesto del Oeste y los Spurs empezaron muy fuertes, decididos a llevarse la victoria y apretar la pelea frente a los Warriors.

De este modo, ganaban por 22 puntos (29-7) ya en el primer cuarto apoyados en su mejor arma, el juego colectivo.

Sin embargo, reaccionó Stephen Curry (29 puntos, 11 asistencias) y su equipo empató el partido antes de que se llegara al descanso (45-45) pese a la ausencia de Kevin Durant, que participó en el calentamiento del partido y confirmó que su reaparición es inminente tras superar su lesión de rodilla.

En la segunda parte, Klay Thompson (23) se sumó a su socio habitual y los Warriors desplegaron su mejor versión para maniatar al equipo tejano, que en los dos duelos anteriores de la temporada había apalizado a los vigentes subcampeones. De esta forma, Golden State (61-14) ya tiene el primer puesto en la mano tras alejar a San Antonio (57-17).

En cuanto al Este, los Raptors siguen cuartos tras sufrir una inesperada derrota en casa ante Charlotte Hornets (106-110). Serge Ibaka aportó 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón y DeMar Derozan (28) volvió a ser el mejor del equipo canadiense, aunque esta vez no bastó ante un rival comandado por Kemba Walker (19).

LA ENESIMA HAZAÑA DE WESTBROOK

Tampoco fue una buena noche para los Knicks, que confirmaron matemáticamente su imposibilidad de llegar a los 'play-offs' en el Este tras sucumbir con claridad frente a Miami Heat (88-105).

Willy Hernangómez rozó el 'doble-doble' (12 y 9 rebotes) tras jugar 22 minutos partiendo en el quinteto titular y fue el segundo máximo anotador de su equipo tras Porzingis (20). En los visitantes, en posiciones de 'play-offs' tras protagonizar una remontada espectacular esta temporada, Goran Dragic (20) fue el mejor.

Una noche más, Russell Westbrook fue el gran protagonista de la NBA con una actuación 'monstruosa': 57 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias en el Anway Center, donde Oklahoma City Thunder se impuso a Orlando Magic (106-114).

El base visitante acabó recibiendo cánticos de 'MVP' por parte de la hinchada local después de batir el récord histórico de puntos en un 'triple-doble', el 38º que suma esta temporada. Los Thunder perdían por 21 puntos mediado el tercer cuarto (72-51), pero su líder surgió para lograr otra remontada increíble en un partido que Alex Abrines finalizó con 6 puntos, 2 robos, 1 rebote y 1 asistencia.

Además, no hubo duelo español en Filadelfia porque Sergio Rodríguez no jugó por problemas físicos y ganaron los Hawks (99-92) de un discreto José Manuel Calderón que no anotó en 10 minutos. Además, también sigue de baja Marc Gasol, aunque sus Grizzlies pudieron sobreponerse para imponerse a Indiana Pacers (110-97).

--ESTADISTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.