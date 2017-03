Pedro Martínez: "Estamos a un partido pero lo veo lejos"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha señalado este jueves en la previa del segundo partido de la final de la Eurocup contra Unicaja Málaga, al que llegan tras ganar el primer pulso en La Fonteta (68-62), que están "un poco al límite" a nivel físico y que deberán prepararse a fondo para intentar conquistar el título en el Martín Carpena sin necesidad de regresar al partido decisivo en casa.

Tras el triunfo en el primer duelo tienen todo de cara, aunque Martínez sigue viendo cosas a mejorar. "Estamos a un partido, pero lo veo lejos, porque Unicaja es un grandísimo equipo, vamos a ver qué podemos ajustar, esos pequeños detalles, para ver si podemos competir y ganar el partido", señaló en rueda de prensa.

"Fue un partido muy duro, tuvimos momentos muy complicados, Unicaja jugó un gran partido y creo que con una demostración de carácter, conseguimos aguantar y ponernos por delante. Sin jugar excelente porque Unicaja no te deja. Pero ahora a prepararnos, estamos un poco al límite, y tratar de sacar el siguiente partido", comentó sobre el primer duelo y lo que les espera.

En cuanto a un hipotético tercer partido, cree que es "muy probable" que lo haya. "Unicaja es un rival duro. Merecerlo o no, para esto se juegan los partidos, pero no sería una sorpresa que nos ganaran los dos otros partidos. En su campo tendrán el ambiente a su favor y lo normal es que ganen. Otras cosa será lo que pasará", comentó.

"Unicaja ha demostrado ser un gran equipo, ha jugado mejor que nosotros en la primera parte y ahora lo tiene a favor, con sus aficionados. Sabemos que será difícil pero debemos ir convencidos y confiar en nuestras posibilidades", aseguró al respecto.

Cuestionado sobre el base Sam Van Rossom comentó que se encontraba mal por un problema estomacal. "Tenía ganas de vomitar, y lo hemos gestionado sacando a otro jugador en su posición. No es lo ideal, pero Guillem Vives lo ha hecho bien y afortunadamente luego ha estado un poco mejor", señaló.

En cuanto a la presencia en la comparecencia ante los medios de comunicación de Jaume Ponsarnau y Juan Maroto, aseguró que se debe a que el cuerpo técnico es un conjunto. "Los otros entrenadores del equipo están aquí porque lo llevamos entre todos, sin ellos no podríamos hacer las cosas que hacemos, y me siento muy a gusto apoyado porque estén hoy en particular", se sinceró.