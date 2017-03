Plaza: "Necesitamos a Nedovic como agua de mayo"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, ha reconocido que su equipo necesita "como agua de mayo" a Nemanja Nedovic en el segundo duelo de la final de la Eurocup, que disputarán este viernes ante el Valencia Basket convencidos de que "sería más que razonable y merecido llegar al tercer partido".

"Nedovic está con ganas de demostrar que puede hacerlo mejor. El es el más autocrítico. Para nosotros es una pieza fundamental como líder de equipo, vital, y más cuando tenemos una baja del nivel de Musli, que es fundamental. Todos hemos de aportar y Nedovic sabe que lo necesitamos como agua de mayo. Es nuestro jugador franquicia y espero que mañana aparezca", deseó Plaza ante la prensa.

El técnico apuntó que "sería más que razonable y merecido llegar al tercer partido por el esfuerzo" que han realizado los dos equipos durante la Eurocup y también "por el bien del baloncesto español. "Pero nos lo hemos de ganar, ellos ya se lo han ganado", lamentó, haciendo un llamamiento al máximo esfuerzo en el Martín Carpena.

"Desde que yo estoy aquí difícilmente hemos tirado nunca un partido ni de liga regular ni de Copa, y ahora que estamos en una final, que hace 11 años que no juega un equipo con la historia del Unicaja, no podemos rendirnos. Por supuesto que el Valencia puede ganarnos por talento, pero no puede ganarnos porque no lo deseemos más o porque luchemos menos", arengó.

Repasando la derrota en La Fonteta, explicó que el Unicaja completó "un partido bastante correcto", pero que sus "porcentajes fueron malos". "A pesar de eso fuimos capaces de llegar con opciones al último minuto. La premisa es intentar mejorar la eficacia en nuestros tiros y limitar el rebote ofensivo de ellos", desgranó antes de un partido para el que ve a su equipo "entero y tranquilo".

"Queremos ganarnos el derecho a volver a Valencia. Sabemos que es una final para nosotros y que ellos tienen un colchón. Queremos forzar el tercer partido por el trabajo que estamos haciendo, por los 11.000 que van a estar mañana, por los 55 que se cascaron 20 horas de autobús y por cada una de las razones que tengamos cada uno de nosotros", enumeró.

Para cumplir el objetivo, Plaza pidió el apoyo de la afición malagueña. "El público debe ayudarnos porque vamos a sufrir, por supuesto. Nada va a ser fácil y los jugadores están concienciados, fuertes y deseosos de forzar el tercer partido. Sería bueno que la gente de Málaga nos llevara en volandas", pidió.