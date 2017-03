Laso: "Me siento contento y orgulloso"

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, afirmó tras la victoria ante Fernebahce (61-56) que se siente "contento y orgulloso", y apuntó que el hecho de terminar la fase regular de la Euroliga como líderes "habla muy bien de los jugadores", alabando el "orgullo y carácter" que ha demostrado el conjunto blanco.

"¿Las sensaciones? Se me ve en la cara. Muy contento por muchas cosas del partido. Primero, campeones de liga regular, que ha sido durísima. Sabíamos lo duro que iba a ser, hemos necesitado 22 partidos para ser primeros y todo esto habla maravillosamente de mis jugadores, en una competición que se alarga mucho. Hemos sido capaces de ser competitivos. Conseguir la primera plaza habla muy bien del grupo", apuntó en sala de prensa tras el choque.

"El equipo ha demostrado orgullo y carácter y yo como entrenador me siento contento y orgulloso. Hoy era un día muy difícil, con un partido duro y momentos malos. El apoyo del público ha sido magnifico", añadió.

El técnico blanco apuntó que había sido un partido "muy físico" y el equipo supo "bajar al barro". "Ha sido un partido muy físico, con dos equipos defensivamente trabajando al máximo y con pocos errores defensivos. Era muy difícil conseguir situaciones de ventaja ofensivas, y ambos hemos sido capaces de contestar defensivamente. Se habla mucho del juego de ataque del Madrid, pero hay que sabe bajar al barro. Hoy el equipo fue capaz de bajar al barro y pelear por una victoria muy sufrida que refuerza mucho el trabajo de toda la temporada", manifestó.

También alabó a Rudy Fernández, que tuvo mucha importancia en la victoria con sus 11 puntos. "Siempre digo lo mismo. Es un jugador que no puedes valorar ni por los puntos ni por los rebotes. Hace muchas cosas bien en el campo y sabemos que es importantísimo. Ha tenido lesiones esta temporada y le ha costado volver a coger el ritmo. Yo me alegro mucho de que me preguntes porque eso significa que le habéis visto bien. Yo le valoro mucho porque necesito a todos mis jugadores. Rudy es uno más, y ha hecho un buen partido, le he visto muy bien. Pero espero que mejore, como espero que mejoren todos para hacer un equipo mas fuerte", confesó.

"Desde que ganamos en Atenas, que aún no estaba el trabajo terminado, hemos intentado no cambiar las rutinas. No hemos caído en pensar que tenemos el primer o segundo puesto conseguido. Durante el partido hemos sido capaces de encontrar jugadores y momentos, defensivos y ofensivos y hacer una rotación larga muy importante para sacar la victoria", dijo.

Laso expresó también sus "ganas" de 'play-off' de la Euroliga. "Fenerbahce necesitaba ganar para acceder al cuarto puesto. Eso no te asegura nada pero es mejor tener la ventaja de campo. Nosotros lo buscamos desde el primer día. Y luego hemos ganado la liga regular. Ganas de 'play-off', seguro. Aún baila el octavo puesto y sabemos que será una eliminatoria durísima. Vamos a disfrutar lo de hoy y mañana empezamos a pensar".

Finalmente, y a pesar del éxito de los madridistas en la competición continental, también se refirió a la importancia y a la dificultad de la Liga Endesa. "La competición de Liga Endesa es buenísima. Cuando jugamos en Santiago no te puedes despistar porque te ganan. Baskonia va a jugar el 'play-off' de Euroliga y hace poco perdió en Manresa. La Liga Endesa es muy exigente. Es obligatorio ser muy constantes porque no puedes dejarte ir. Yo creo que hay esas dos situaciones: la Liga te hace ser competitivo en Europa pero te exige mucho y puedes pagarlo. Por eso es importante tener una plantilla larga", concluyó.